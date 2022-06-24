Гамрот настраивается на тяжелый бой, но планирует победить Царукяна

Польского проспекта легкого веса UFC Матеуша Гамрота ожидает один из самых сложных поединков в карьере, ему предстоит сразиться с россиянином Арманом Царукяном.

— Никто не хочет биться с Арманом, многие боятся его. Никто не хочет драться против меня, но на этих выходных мы сойдемся с ним в октагоне. Он отличный боец, постоянно атакует, хорошо борется, но мне кажется, что грэпплинг не является его сильной стороной. На моей стороне больше опыта, не забывайте, что я чемпион KSW. Я не планирую заканчивать бой слишком рано. Это будет пять раундов насилия. Вероятно, что меня ждет тяжелое испытание, но я готов ко всему. Если я увижу возможность, то финиширую его раньше. Считаю, что победитель нашего боя заслуживает попасть в пятерку лучших легковесов UFC. Я готовился на полный бой, на все пять раундов, но я люблю финиши и никогда их не избегаю.

Арман Царукян в последнем бою победил Йоэль Альвареса техническим нокаутом во втором раунде. В его статистике восемнадцать побед и два поражения.

Матеуш Гамрот в последнем поединке победил Диего Феррейру техническим нокаутом во втором раунде. На его счету двадцать побед, одно поражение и один поединок завершился без результата.