Чемпионы мира по кикбоксингу подерутся на голых кулаках в рамах Top Dog

Владислав Туйнов идет на серии из двух побед кряду, предстоящий поединок станет для него претендентским. Обе свои победы в рамках Top Dog он оформил досрочно.

Стоит отметить, что Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксёрских промоушенов Glory и Kunlun Fight. Владислав дважды становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO и чемпионом мира по версиям A1, MFC, OPKL.

Белорусский спортсмен Павел Шелест тоже имеет солидный бойцовский опыт. Он бился в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ и в AMC Fight Nights. В списке его регалий значится серебряная медаль чемпионате мира среди любителей по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF.

Оба спортсмена являются Мастерами спорта международного класса по кикбоксингу.

Турнир TOP DOG FC 15 состоится в середине июля.