ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282

В США завершился турнир Bellator 282, в главном бою вечера Джонни Эблин сенсационно победил Гегарда Мусаси.
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
25 июня 2022 10:48
автор: Антон Купреченков

Мусаси потерял титул

Настоящая сенсация ожидала нас в титульном поединке в среднем весе. Джонни Эблин откровенно удивил, в американца особо не верили, но он провел поединок в доминирующей манере. Гегард Мусаси ничего не смог противопоставить претенденту в стойке и полностью уступил в борьбе, пропустив множество тейкдаунов. Джонни Эблин победил единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45) и стал новым чемпионом Bellator в среднем весе.

Победа Шаблия

Александр Шаблий показал очередное яркое выступление под эгидой Bellator. Брент Примус был финиширован во втором раунде, несколько добиваний сверху и рефери фиксирует технический нокаут.

автор фото: социальная сеть Александра Шаблия

Борьба Магомедова

Никто не сомневался, что Магомед Магомедов засамбитит Энрике Барсолу. Удивительно, но бой затянулся. Кульминация настала в четвертом раунде, когда Магомедов запрыгнул на оппонента в стойке и провел гильотину. Россиянин вышел в полуфинал гран-при Bellator в легчайшем весе.

автор фото: OKKO

Токов тянуть не стал

Анатолий Токов финишировал Мухаммада Абдуллаха в первом раунде, забрав спину и проведя добивание.

Технические результаты Bellator 282

Главные бои:

Джонни Эблин победил Гегарда Мусаси единогласным решением судей

Дэнни Сабателло победил Леандро Иго единогласным решением судей

Магомед Магомедов победил Энрике Барсолу удушающим приемом в четвертом раунде

Бреннан Уорд победил Кассиуса Кейна техническим нокаутом во втором раунде

Предварительные поединки:

Киллис Мота победил Дэна Морета единогласным решением судей

Лукас Бреннан победил Джонни Сото удушающим приемом в первом раунде

Александр Шаблий победил Брента Примуса техническим нокаутом во втором раунде

Кэт Зингано победила Пэм Соренсон единогласным решением судей

Анатолий Токов победил Мухаммада Абдуллаха техническим нокаутом в первом раунде

Сабах Хомаси победил Майкона Мендонку нокаутом в первом раунде

Илара Джоанне победила Алехандру Лару единогласным решением судей

Джеймс Гонзалес победил Коди Лоу единогласным решением судей

Аарон Джеффри победил Фабио Агуйара техническим нокаутом во втором раунде

Мэндел Нэлло победил Брюса Логана нокаутом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
В США завершился турнир Bellator 282, в главном бою вечера Джонни Эблин сенсационно победил Гегарда Мусаси.
25.06.2022 10:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпионы мира по кикбоксингу подерутся на голых кулаках в рамах Top Dog
Чемпионы мира по кикбоксингу подерутся на голых кулаках в рамах Top Dog
Два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест проведут бой на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 15 в июле.
25.06.2022 08:53
ММА
автор: Антон Купреченков
Гамрот настраивается на тяжелый бой, но планирует победить Царукяна
Гамрот настраивается на тяжелый бой, но планирует победить Царукяна
26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера Арман Царукян будет драться с Матеушем Гамротом.
24.06.2022 19:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Гегард Мусаси готов к постоянным вызовам и собирается удерживать пояс чемпиона Bellator
Гегард Мусаси готов к постоянным вызовам и собирается удерживать пояс чемпиона Bellator
25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси в очередной раз будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
24.06.2022 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
23.06.2022 13:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57
Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57
26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера Арман Царукян будет драться с Матеушем Гамротом.
23.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator
Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator
25 июня в США состоится турнир Bellator 282, в рамках которого свой очередной поединок проведет топовый российский средневес Анатолий Токов, а его соперником станет никому не известный американец Мухаммад Абдуллах.
22.06.2022 17:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»
Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»
22 июня в Москве состоится новый ивент поп-ММА промоушена «Наше Дело», в главном поединке Павел Шульский сразится с Петром Романкевичем.
22.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру
Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру
Ветеран ММА Дональд Серроне и Джо Лозон должны были встретиться в рамках турнира UFC 274, но Лозон почувствовал себя плохо и поединок был отменен.
21.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе
«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе
Топовый российский полусредневес выступит на турнире Eagle FC в Казахстане, который состоится 16 июля.
20.06.2022 15:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика