Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282

Мусаси потерял титул

Настоящая сенсация ожидала нас в титульном поединке в среднем весе. Джонни Эблин откровенно удивил, в американца особо не верили, но он провел поединок в доминирующей манере. Гегард Мусаси ничего не смог противопоставить претенденту в стойке и полностью уступил в борьбе, пропустив множество тейкдаунов. Джонни Эблин победил единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45) и стал новым чемпионом Bellator в среднем весе.

Победа Шаблия

Александр Шаблий показал очередное яркое выступление под эгидой Bellator. Брент Примус был финиширован во втором раунде, несколько добиваний сверху и рефери фиксирует технический нокаут.

автор фото: социальная сеть Александра Шаблия

Борьба Магомедова

Никто не сомневался, что Магомед Магомедов засамбитит Энрике Барсолу. Удивительно, но бой затянулся. Кульминация настала в четвертом раунде, когда Магомедов запрыгнул на оппонента в стойке и провел гильотину. Россиянин вышел в полуфинал гран-при Bellator в легчайшем весе.

автор фото: OKKO

Токов тянуть не стал

Анатолий Токов финишировал Мухаммада Абдуллаха в первом раунде, забрав спину и проведя добивание.

Технические результаты Bellator 282

Главные бои:

Джонни Эблин победил Гегарда Мусаси единогласным решением судей

Дэнни Сабателло победил Леандро Иго единогласным решением судей

Магомед Магомедов победил Энрике Барсолу удушающим приемом в четвертом раунде

Бреннан Уорд победил Кассиуса Кейна техническим нокаутом во втором раунде

Предварительные поединки:

Киллис Мота победил Дэна Морета единогласным решением судей

Лукас Бреннан победил Джонни Сото удушающим приемом в первом раунде

Александр Шаблий победил Брента Примуса техническим нокаутом во втором раунде

Кэт Зингано победила Пэм Соренсон единогласным решением судей

Анатолий Токов победил Мухаммада Абдуллаха техническим нокаутом в первом раунде

Сабах Хомаси победил Майкона Мендонку нокаутом в первом раунде

Илара Джоанне победила Алехандру Лару единогласным решением судей

Джеймс Гонзалес победил Коди Лоу единогласным решением судей

Аарон Джеффри победил Фабио Агуйара техническим нокаутом во втором раунде

Мэндел Нэлло победил Брюса Логана нокаутом в первом раунде