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Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль

Экс-боец UFC Кэт Зингано готова сразиться с чемпионкой Bellator в полулегком весе Крис Сайборг, но только при условии дополнительного тестирования своей потенциальной оппонентки.
Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль
25 июня 2022 12:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт Bellator

Все помнят, что Bellator испытывает постоянные проблемы с подбором соперниц для чемпионки в полулегком весе Крис Сайборг. Нет, соперницы у нее есть, но их уровень оставляет желать лучшего, интерес к ее боям начинает падать, но Кэт Зингано пришла на помощь и готова составить достойную конкуренцию для «Киборга», но есть один нюанс:

«Мне никогда не предлагали бой с Сайборг. Было много разговоров и мыслей о нашей встрече, но дальше них дело не пошло. Моя единственная просьба заключается в том, чтобы, когда мы будем драться, мы прошли тестирование на запрещенные вещества. Я действительно хотела бы убедиться, что все будет честно. Насколько я знаю, нас ни на что не проверяют – по крайней мере, меня никогда не проверяли».

Зингано можно понять, Сайборг неоднократно попадалась на употреблении запрещенных препаратов, а допинг-контроль Bellator гораздо слабее чем у UFC. В общем, она говорит правильные вещи. Если президент организации Скотт Кокер решится организовать такой бой, то систему тестирования придется пересмотреть.

Соцсети Крис Сайборг

Кэт Зингано в последнем поединке провела рычаг локтя Оливии Паркер в первом раунде. В ее рекорде двенадцать побед и четыре поражения.

Крис Сайборг в последнем бою победила Арлин Бленкоу единогласным решением судей. На ее счету двадцать шесть побед, два поражения, а один поединок завершился без объявления результата.

источник: «Советский спорт»
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