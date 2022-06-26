Победил и стал популярным. Кто следующий для Джонни Эблина

Непобежденный Джонни Эблин ворвался в топ лучших мировых средневесов:

«Я рад, что стал чемпионом Bellator, и планирую им остаться. Я доминировал в стойке, доминировал в грепплинге, доминировал в борьбе, и выиграл все пять раундов. Тем самым я заткнул хейтеров и всех тех, кто во мне сомневался. Больше ни у кого нет сомнений в том, что я являюсь лучшим средневесом в мире».

РЕВАНШ С ГЕГАРДОМ МУСАСИ

Интересный, но очень маловероятный вариант развития событий, слишком уж откровенно уступил Гегард Мусаси, сомнительно, что он заслуживает незамедлительный реванш, но такую возможность исключать нельзя.

АНАТОЛИЙ ТОКОВ

Россиянин идеально подходит на роль следующего претендента, но есть свои нюансы. Во первых, Анатолий Токов из России, а Bellator не планирует давать титульный шанс нашим соотечественникам. Во вторых, Джонни Эблин слишком не медиен, как и Токов, поединок может совершенно не быть раскручен, что не устроит Bellator.

ФАБИАН ЭДВАРДС

Англичанин в прошлом бою нокаутировал Лиото Мачиду и заслуживает титульный шанс, а остальные топовые средневесы Bellator проиграли свои последние поединки. Фабиан Эдвардс — не самый заманчивый вариант, но шанс есть всегда.

Джонни Эблин в последнем бою одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в среднем весе. В его рекорде тринадцать побед и ни одного поражения.