Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57

Сергей Морозов может остаться в UFC

Представитель Казахстана Сергей Морозов может рассчитывать на продление контракта, сегодня удача была на его стороне, он победил Раулиана Пайву единогласным решением судей.

Победа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов показал очередное доминирующее выступление, он взял физикой и борьбой, победив Нейта Манесса единогласным решением судей.

Шавкат Рахмонов снова на высоте

Казахский боец Шавкат Рахмонов снова порадовал публику и своих фанатов, задушив Нила Мэгни во втором раунде.

Главный бой

Россиянин Арман Царукян потерпел первое поражение за три года, Матеуш Гамрот откровенно удивил, сумев перебороть грозного оппонента. Разумеется, к судейству есть определенные вопросы, но польский боец победил единогласным решением судей.

Технические результаты UFC Vegas 57