Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57

Сергей Морозов может остаться в UFC
Представитель Казахстана Сергей Морозов может рассчитывать на продление контракта, сегодня удача была на его стороне, он победил Раулиана Пайву единогласным решением судей.
Победа Нурмагомедова
Умар Нурмагомедов показал очередное доминирующее выступление, он взял физикой и борьбой, победив Нейта Манесса единогласным решением судей.
Шавкат Рахмонов снова на высоте
Казахский боец Шавкат Рахмонов снова порадовал публику и своих фанатов, задушив Нила Мэгни во втором раунде.
Главный бой
Россиянин Арман Царукян потерпел первое поражение за три года, Матеуш Гамрот откровенно удивил, сумев перебороть грозного оппонента. Разумеется, к судейству есть определенные вопросы, но польский боец победил единогласным решением судей.
Технические результаты UFC Vegas 57
- Матеуш Гамрот победил Армана Царукяна единогласным решением судей
- Шавкат Рахмонов победил Нила Мэгни сабмишеном во втором раунде
- Джош Парисян победил Алана Баду техническим нокаутом во втором раунде
- Тиаго Мойзес победил Кристоса Гиагоса сабмишеном в первом раунде
- Умар Нурмагомедов победил Нейта Манесса единогласным решением судей
- Крис Кертис победил Родолфо Виейру единогласным решением судей
- Карлос Олберг победил Тафона Нчакви техническим нокаутом в первом раунде
- Шайилан Нурданбек победил ТиДжея Брауна единогласным решением судей
- Сергей Морозов победил Раулиана Пайву единогласным решением судей
- Коди Дарден победил Джей Пи Байса техническим нокаутом в первом раунде
- Марио Баутиста победил Брайана Келлехера сабмишеном в первом раунде
- Ванесса Демопулос победила Джин Ю Фрей раздельным решением судей
источник: «Советский спорт»