Рахмонов настроен на бои с топовыми соперниками

Шавкат Рахмонов продолжает свою победную серию, после яркого боя с Нилом Мэгни он поделился своими ближайшими планами.

О ЖЕЛАЕМЫХ ОППОНЕНТАХ

— Я не собираюсь спешить и торопиться. Сейчас планирую отдохнуть и обсудить дальнейшие планы со своей командой. Я хочу встретиться со Стивеном Томсоном, Ником Диазом и Хорхе Масвидалем. Пойдем!

О ПОБЕДЕ НАД НИЛОМ МЭГНИ

— Я взял очень хороший захват, я был в нем уверен, но времени оставалось крайне мало, мне казалось, что Нил Мэгни попытается защититься и у него была такая возможность. Но, возможно, что после двух раундов избиения он сдался морально и не хотел все это продолжать. Скажу по своему опыту, обычно мне требуется семь или восемь секунд, чтобы усыпить кого-нибудь.

Фото: UFC

Шавкат Рахмонов в последнем бою провел Нилу Мэгни гильотину во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и ни одного поражения.