«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC

Конор Макгрегор не дерется уже год, а продолжает проходить реабилитацию после перелома ноги в поединке с Дастином Порье. Макс Холлоуэй считает, что ирландец может и не вернуться:

«Мне кажется, что о нем идет слишком много разговоров. но Конор не планирует возвращаться в UFC. Он ни разу не говорил о конкретных датах своего возвращения. Я его поддерживаю, он никому и ничего не должен.

Конор – это то, кем все хотят быть. Все хотят ворваться в бои, заработать большие деньги, а потом спасти своих цыплят. Если он уйдет из этого спорта, то я совершенно не стану его винить. Для его возвращения нужен интерес и здоровая конкуренция. Макгрегор может вернуться ради интересного предложения. Я уважаю его решения. Посмотрим, что будет».

Конор Макгрегор в последнем бою уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать две победы и шесть поражений.