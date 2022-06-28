ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился своими мыслями о возвращении Конора Макгрегора в спорт.
«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC
28 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Макса Холлоуэя

Конор Макгрегор не дерется уже год, а продолжает проходить реабилитацию после перелома ноги в поединке с Дастином Порье. Макс Холлоуэй считает, что ирландец может и не вернуться:

«Мне кажется, что о нем идет слишком много разговоров. но Конор не планирует возвращаться в UFC. Он ни разу не говорил о конкретных датах своего возвращения. Я его поддерживаю, он никому и ничего не должен.

Конор – это то, кем все хотят быть. Все хотят ворваться в бои, заработать большие деньги, а потом спасти своих цыплят. Если он уйдет из этого спорта, то я совершенно не стану его винить. Для его возвращения нужен интерес и здоровая конкуренция. Макгрегор может вернуться ради интересного предложения. Я уважаю его решения. Посмотрим, что будет».

Конор Макгрегор в последнем бою уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать две победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC
«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC
Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился своими мыслями о возвращении Конора Макгрегора в спорт.
28.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Рахмонов настроен на бои с топовыми соперниками
Рахмонов настроен на бои с топовыми соперниками
Непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов готов к новым вызовам.
27.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57
Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57
В США завершился очередной турнир UFC, в главном бою вечера Арман Царукян уступил Матеушу Гамроту единогласным решением судей.
26.06.2022 11:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Победил и стал популярным. Кто следующий для Джонни Эблина
Победил и стал популярным. Кто следующий для Джонни Эблина
Джонни Эблин сотворил настоящую сенсацию, разгромно одолев Гегарда Мусаси и став новым чемпионом Bellator в среднем весе. Мы составили подборку его возможных оппонентов для следующего поединка.
26.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль
Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль
Экс-боец UFC Кэт Зингано готова сразиться с чемпионкой Bellator в полулегком весе Крис Сайборг, но только при условии дополнительного тестирования своей потенциальной оппонентки.
25.06.2022 12:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
В США завершился турнир Bellator 282, в главном бою вечера Джонни Эблин сенсационно победил Гегарда Мусаси.
25.06.2022 10:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпионы мира по кикбоксингу подерутся на голых кулаках в рамах Top Dog
Чемпионы мира по кикбоксингу подерутся на голых кулаках в рамах Top Dog
Два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест проведут бой на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 15 в июле.
25.06.2022 08:53
ММА
автор: Антон Купреченков
Гамрот настраивается на тяжелый бой, но планирует победить Царукяна
Гамрот настраивается на тяжелый бой, но планирует победить Царукяна
26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера Арман Царукян будет драться с Матеушем Гамротом.
24.06.2022 19:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Гегард Мусаси готов к постоянным вызовам и собирается удерживать пояс чемпиона Bellator
Гегард Мусаси готов к постоянным вызовам и собирается удерживать пояс чемпиона Bellator
25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси в очередной раз будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
24.06.2022 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
23.06.2022 13:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика