Фрэнсис Нганну может вернуться в декабре

В январе Фрэнсис Нганну одолел Сирила Гана, объединив титулы UFC в тяжелом весе и занялся своим здоровьем. После успешной операции на колено он проходит период реабилитации.

— Стало лучше — это было нелегко, но я справился. Прошло всего три месяца, поэтому я до сих пор занимаюсь физиотерапией.

Была информация, что Нганну не хочет больше драться в UFC, но это не так. Лучший тяжеловес мира планирует вернуться к концу года.

— Если все будет хорошо, то я буду готов к концу года. С момента прошлого боя пройдет девять месяцев. Мне хочется вернуться в конце декабря или начале января, а пока давайте продолжим восстанавливаться, потом будем приводить в порядок мой контракт. Все решения будут приниматься после моей реабилитации.

социальная сеть Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну в последнем поединке одолел Сирила Гана единогласным решением судей. На его счету семнадцать побед и три поражения.