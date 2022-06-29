А почему бы и нет? Джина Карано готова к бою с Рондой Роузи

Легендарной девушке-бойцу Джине Карано есть чем заняться, она играет в кино, озвучивает персонажей мультфильмов и занимает активную жизненную позицию, но Ронда Роузи сказала, что хочет драться с ней и Карано не могла не ответить:

«Знаете что? Меня удивляет, что такой разговор начался без моего присутствия и прошел мимо меня. Это может случиться! Это будет примерно через шесть месяцев, сейчас у меня слишком много дел, которые не могут быть отложены. Но у меня свои планы и цели. Я хочу творить, хочу режиссировать и продюсировать, мне хочется дать Ронде Роузи возможность поработать в одном из моих фильмов. Может быть, мы сможем что-то там сделать».

социальная сеть Джины Карано

Знаете, верить в возможность этого боя нет никакого смысла. Его не будет, но между Роузи и Карано может произойти весьма интересное сотрудничество, которое будет иметь огромный резонанс и никакой бой уже никто не вспомнит.

Джина Карано завершила профессиональную карьеру в 2009 году. В ее рекорде семь побед и одно поражение.

Ронда Роузи завершила профессиональную карьеру в 2016 году. На ее счету тринадцать побед и два поражения