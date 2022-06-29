Открытая тренировка Ural FC: война Брандао, кошачья техника «Питбуль» и «сонный» Мальдонадо

Открыл тренировку после приветствия генерального директора Ural FC Радмира Габдуллина серебряный чемпион мира по ММА среди юниоров, пермяк Сунатулло Азизов, который продемонстрировал филигранную технику и быстроту ударов. Его и наставника, президента Федерации ММА Пермского края Максима Муллаханова тепло приветствовали зрители торгового центра.

Продолжил вечер воспитанник соликамской школы кикбоксинга Сергей Пономаев, которому 1 июля предстоит тяжелый реванш в К-1 с турком Сердаром Йигитом по прозвищу «Киллер». Своё прозвище он получил за очень жесткую манеру ведению поединка. Российский боец уверен, что поддержка трибун поможет ему победить и показать яркий, зрелищный бой.

Также вечером в пятницу состоится и женский бой. Бразильянка Присцилла Питбуль сразится с крымчанкой Александрой Митиной, которая дебютирует в профессиональном ММА. Александра за 2 недели до боя заменила Викторию Дудакову. Она уверена, что сумеет пройти опытную латиноамериканку, которая показала на открытой тренировке очень необычную технику. По площадке Присцилла по прозвищу «Питбуль» двигалась, как кошка, плавно и размеренно проводила комбинации ударов с переводами в партер. Примечательно, что до Перми ей пришлось добираться 70 часов, но она сохранила оптимизм и уверенность в своих силах.

Еще одним противостоянием с бразильским акцентом станет бой Диего Брандао с российским проспектом Олегом Личковахой. Латиноамериканец известен скандальным имиджем, но то, что он боец высокого уровня ни у кого не вызывает вопросов. И за его боями фанаты ММА всегда следят с интересом.

«Будет настоящий поединок, будет настоящая война. Я не знаю, сколько моему оппоненту лет, но я знаю, что у меня больше опыта. У меня в арсенале есть много приёмов, за счет которых я смогу победить. Я не так много изучаю соперника, потому что тогда ты забываешь, насколько ты сам хорош. Концентрируюсь, прежде всего, на себе и готов к любому развитию событий в бою», – заявил Брандао.

Общительный бразилец отметил, что ему всегда нравится выступать в России, он очень любит Чечню и Дагестан. И не исключил возможности провести полноценные тренировочные сборы на Северном Кавказе, а также открыть собственную школу именно в нашей стране.

Главным поединком бойцовского вечера станет противостояние российского супертяжеловеса, многократного чемпиона мира по боевому самбо Кирилла Сидельникова и бразильца Фабио Мальдонадо. Открытую тренировку соперники провели по-разному, если Кирилл продышался и выкладывался по полной, демонстрируя отличный бокс, то Мальдонадо вышел немного «сонный» и провел свой отрезок достаточно вяло. Возможно, просто не хотел раскрывать все секреты и растрачивать силы. Но бой ожидается весьма интересный, Мальдонадо никак не может забыть поражение от «Последнего императора», считая, что его засудили. И узнав, что соперником будет другой известный российский боец согласился, не раздумывая. Кирилл, в свою очередь, отметил, что паниковать ему уже нет смысла, ни в том он возрасте.

30 июня в ТРЦ «IMALL Эспланада» состоится официальное взвешивание участников турнира Ural FC и пресс-конференция участников главного карда. Ведущий церемонии взвешивания – золотой голос ринга, российский шоумен Александр Загорский. Генеральными спонсорами Ural FC являются «Уралхим» и «Уралкалий».