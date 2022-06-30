ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки

В ночь с 1 на 2 июля в США состоится грандиозный турнир PFL 6, в главном поединке вечера Кайла Харрисон сразится с Кэтлин Юнг.
Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки
30 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

Российские бойцы

На турнире выступят сразу несколько топовых российских спортсменов:

Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов, Николай Алексахин, Марина Мохнаткина.

Просмотр турнира PFL 6 в обход блокировки

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Источник фото: PFL

Состав участников турнира PFL 6

Основной кард:

Кайла Харрисон Кэтлин Юнг

Рори Макдональд Садибу Су

Рэй Купер 3 Бретт Купер

Магомед Магомедкеримов Жоао Зеферино

Лариса Пачеко Генах Фабиан

Яра Аль-Силави Магомед Умалатов

Предварительные поединки:

Николай Алексахин Глейсон Тибау

Марина Мохнаткина Абигейл Монтес

Мартина Жиндрова Замзагуль Файзолланова

Елена Колесник Ванесса Мело

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки
Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки
В ночь с 1 на 2 июля в США состоится грандиозный турнир PFL 6, в главном поединке вечера Кайла Харрисон сразится с Кэтлин Юнг.
30.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Открытая тренировка Ural FC: война Брандао, кошачья техника «Питбуль» и «сонный» Мальдонадо
Открытая тренировка Ural FC: война Брандао, кошачья техника «Питбуль» и «сонный» Мальдонадо
28 июня в ТРЦ «IMALL Эспланада» прошла открытая тренировка участников главного карда дебютного турнира Международной лиги по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC), который пройдет 1 июля во Дворце спорта «Молот». Пермяки смогли не только посмотреть на бойцов мирового уровня, оценить уровень их подготовки, но и взять автографы кумиров и сфотографироваться со звездами.
29.06.2022 11:15
ММА
автор: Александр Готадзе
А почему бы и нет? Джина Карано готова к бою с Рондой Роузи
А почему бы и нет? Джина Карано готова к бою с Рондой Роузи
На прошлой неделе Ронда Роузи заявила, что может вернуться в спорт лишь ради поединка с Джиной Карано.
29.06.2022 08:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Фрэнсис Нганну может вернуться в декабре
Фрэнсис Нганну может вернуться в декабре
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проходит реабилитацию после перенесенной операции и может вернуться в декабре, если решит вопрос с повышением заработной платы.
28.06.2022 20:56
ММА
автор: Антон Купреченков
«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC
«Макгрегор не планирует возвращаться в ММА». Холлоуэй о психологическом состоянии экс-чемпиона UFC
Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился своими мыслями о возвращении Конора Макгрегора в спорт.
28.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Рахмонов настроен на бои с топовыми соперниками
Рахмонов настроен на бои с топовыми соперниками
Непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов готов к новым вызовам.
27.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57
Царукян проиграл впервые за три года. Результаты турнира UFC Vegas 57
В США завершился очередной турнир UFC, в главном бою вечера Арман Царукян уступил Матеушу Гамроту единогласным решением судей.
26.06.2022 11:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Победил и стал популярным. Кто следующий для Джонни Эблина
Победил и стал популярным. Кто следующий для Джонни Эблина
Джонни Эблин сотворил настоящую сенсацию, разгромно одолев Гегарда Мусаси и став новым чемпионом Bellator в среднем весе. Мы составили подборку его возможных оппонентов для следующего поединка.
26.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль
Зингано может стать соперницей Сайборг если Bellator организует полноценный допинг-контроль
Экс-боец UFC Кэт Зингано готова сразиться с чемпионкой Bellator в полулегком весе Крис Сайборг, но только при условии дополнительного тестирования своей потенциальной оппонентки.
25.06.2022 12:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
Эблин становится новым чемпионом, а россияне побеждают досрочно. Результаты Bellator 282
В США завершился турнир Bellator 282, в главном бою вечера Джонни Эблин сенсационно победил Гегарда Мусаси.
25.06.2022 10:48
ММА
автор: Антон Купреченков
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева
В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».
«Будем разговаривать с Чаловым…» Федотов — после 0:3 от «Зенита»
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Зенита» в матче «Кубка PARI Премьер» рассказал о давлении в армейском клубе и поделился трансферными планами.
0:5 после двух игр и никакого просвета. Как ЦСКА Федотова потерпел разгром от «Зенита»
Чемпионы страны на классе переиграли в Москве ЦСКА (3:0) в рамках «Кубка PARI Премьер», дважды реализовав пенальти.
Не посадили — и он воскрес! Как дубль Промеса принес Абаскалю первую победу со «Спартаком»
Красно-белые в товарищеском матче выиграли в Тарасовке у «Балтики» - 3:2.
«Реал» по-русски. Почему баскетбольный ЦСКА проигрывает раз в десять лет
В цикле статей, посвященных 30-летию российского спорта, клубные команды мы стараемся не выделять – во избежание приступов ревности у клубов-соперников. Но для одной команды, выигравшей за этот период 27 (!) чемпионатов страны и несколько европейских титулов, мы все-таки сделаем исключение.
«Спартак» или ЦСКА? «Зенит» или «Динамо»? Какой российский клуб — самый старый
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. «Плеймейкер» вносит ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика