Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки

Российские бойцы
На турнире выступят сразу несколько топовых российских спортсменов:
Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов, Николай Алексахин, Марина Мохнаткина.
Просмотр турнира PFL 6 в обход блокировки
1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.
2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.
Состав участников турнира PFL 6
Основной кард:
Кайла Харрисон – Кэтлин Юнг
Рори Макдональд – Садибу Су
Рэй Купер 3 – Бретт Купер
Магомед Магомедкеримов – Жоао Зеферино
Лариса Пачеко – Генах Фабиан
Яра Аль-Силави – Магомед Умалатов
Предварительные поединки:
Николай Алексахин – Глейсон Тибау
Марина Мохнаткина – Абигейл Монтес
Мартина Жиндрова – Замзагуль Файзолланова
Елена Колесник – Ванесса Мело