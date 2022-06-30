Российский десант снова высаживается на территории США. Как смотреть турнир PFL 6 в обход блокировки

Российские бойцы

На турнире выступят сразу несколько топовых российских спортсменов:

Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов, Николай Алексахин, Марина Мохнаткина.

Просмотр турнира PFL 6 в обход блокировки

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Источник фото: PFL

Состав участников турнира PFL 6

Основной кард:

Кайла Харрисон – Кэтлин Юнг

Рори Макдональд – Садибу Су

Рэй Купер 3 – Бретт Купер

Магомед Магомедкеримов – Жоао Зеферино

Лариса Пачеко – Генах Фабиан

Яра Аль-Силави – Магомед Умалатов

Предварительные поединки:

Николай Алексахин – Глейсон Тибау

Марина Мохнаткина – Абигейл Монтес

Мартина Жиндрова – Замзагуль Файзолланова

Елена Колесник – Ванесса Мело