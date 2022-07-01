Хабиб рассказал о своей главной победе в UFC

В Лас-Вегасе состоялась церемония, на которой Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье были введены в Зал славы UFC.

«Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все. Но все, что произошло за последние два года, изменило мое мнение. Мое мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоциональный момент для меня. Абдулманап вложился в нас, он вложился в меня, в моих братьев, в близких мне людей. Вложил в тысячи и тысячи детей в Дагестане», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в процессе церемонии.

UFC

О ГЛАВНОЙ ПОБЕДЕ В UFC

— Это было здесь — на этой арене — 6 октября 2018 года. Я победил Конора Макгрегора и это был величайший поединок в истории ММА. Я очень рад, что победил в том бою. Я мог проиграть в любом поединке, но только не в этом!

UFC

На данный момент Хабиб Нурмагомедов владеет собственным промоушеном, осуществляет тренерскую и менеджерскую деятельность.