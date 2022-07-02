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Умалатов и Магомедкеримов отметились яркими нокаутами. Результаты турнира PFL

В США состоялся турнир PFL 6, в главном бою вечера Кайла Харрисон победила Кэтлин Янг техническим нокаутом в первом раунде.
Умалатов и Магомедкеримов отметились яркими нокаутами. Результаты турнира PFL
02 июля 2022 14:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Professional Fighters League

МАРИНА МОХНАТКИНА ПОБЕДИЛА

Россиянка Марина Мохнаткина одержала трудовую победу над Абигейл Монтес. Поединок проходил в стойке, девушки периодически устраивали откровенную рубку. Марина победила раздельным решением судей и не будет участвовать в оставшейся части сезона гран-при PFL.

Фото: Соцсети Марины Мохнаткиной

НОКАУТ МАГОМЕДА УМАЛАТОВА

Россиянин не стал затягивать поединок, а несколько раз достал Ярра Аль-Силави размашистыми боковыми ударами, отправив его в нокаут в первом раунде.

Фото: Соцсети Магомеда Умалатова

ПОБЕДА МАГОМЕДА МАГОМЕДКЕРИМОВА

Делано Тейлор умудрился дожить до второго раунда, но потом у него начались серьезные проблемы. Магомедкеримов попал по нему коленом, добавил руками, рефери вмешался в поединок и зафиксировал технический нокаут.

Технические результаты турнира PFL 6

  • Кайла Харрисон победила Кэйтлин Янг техническим нокаутом в первом раунде;
  • Садибу Сай победил Рори Макдональда единогласным решением судей;
  • Рэй Купер третий победил Бретта Купера техническим нокаутом в первом раунде;
  • Магомед Магомедкеримов победил Дилано Тейлора техническим нокаутом во втором раунде;
  • Ларисса Пачеко победила Джену Фабиан техническим нокаутом в первом раунде;
  • Магомед Умалатов победил Ярра Аль-Силави нокаутом в первом раунде;
  • Марина Мохнаткина победила Абигейл Монтес раздельным судейским решением;
  • Мартина Жиндрова победила Замзагуль Файзолланову техническим нокаутом в первом раунде;
  • Елена Колесник победила Ванессу Мело единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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