Умалатов и Магомедкеримов отметились яркими нокаутами. Результаты турнира PFL

МАРИНА МОХНАТКИНА ПОБЕДИЛА

Россиянка Марина Мохнаткина одержала трудовую победу над Абигейл Монтес. Поединок проходил в стойке, девушки периодически устраивали откровенную рубку. Марина победила раздельным решением судей и не будет участвовать в оставшейся части сезона гран-при PFL.

Фото: Соцсети Марины Мохнаткиной

НОКАУТ МАГОМЕДА УМАЛАТОВА

Россиянин не стал затягивать поединок, а несколько раз достал Ярра Аль-Силави размашистыми боковыми ударами, отправив его в нокаут в первом раунде.

Фото: Соцсети Магомеда Умалатова

ПОБЕДА МАГОМЕДА МАГОМЕДКЕРИМОВА

Делано Тейлор умудрился дожить до второго раунда, но потом у него начались серьезные проблемы. Магомедкеримов попал по нему коленом, добавил руками, рефери вмешался в поединок и зафиксировал технический нокаут.

Технические результаты турнира PFL 6