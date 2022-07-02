Умалатов и Магомедкеримов отметились яркими нокаутами. Результаты турнира PFL

МАРИНА МОХНАТКИНА ПОБЕДИЛА
Россиянка Марина Мохнаткина одержала трудовую победу над Абигейл Монтес. Поединок проходил в стойке, девушки периодически устраивали откровенную рубку. Марина победила раздельным решением судей и не будет участвовать в оставшейся части сезона гран-при PFL.
НОКАУТ МАГОМЕДА УМАЛАТОВА
Россиянин не стал затягивать поединок, а несколько раз достал Ярра Аль-Силави размашистыми боковыми ударами, отправив его в нокаут в первом раунде.
ПОБЕДА МАГОМЕДА МАГОМЕДКЕРИМОВА
Делано Тейлор умудрился дожить до второго раунда, но потом у него начались серьезные проблемы. Магомедкеримов попал по нему коленом, добавил руками, рефери вмешался в поединок и зафиксировал технический нокаут.
Технические результаты турнира PFL 6
- Кайла Харрисон победила Кэйтлин Янг техническим нокаутом в первом раунде;
- Садибу Сай победил Рори Макдональда единогласным решением судей;
- Рэй Купер третий победил Бретта Купера техническим нокаутом в первом раунде;
- Магомед Магомедкеримов победил Дилано Тейлора техническим нокаутом во втором раунде;
- Ларисса Пачеко победила Джену Фабиан техническим нокаутом в первом раунде;
- Магомед Умалатов победил Ярра Аль-Силави нокаутом в первом раунде;
- Марина Мохнаткина победила Абигейл Монтес раздельным судейским решением;
- Мартина Жиндрова победила Замзагуль Файзолланову техническим нокаутом в первом раунде;
- Елена Колесник победила Ванессу Мело единогласным решением судей.
источник: «Советский спорт»