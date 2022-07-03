Оливейра снова включил заднюю и не хочет драться с Махачевым

Чарльз Оливейра постоянно заявляет, что будет драться с разными соперниками. В общем, ведет себя как настоящий чемпион, но.он забыл, а мы помним, что титула его лишили из-за проваленной процедуры взвешивания и не в его положении самому назначать себе противников:

«Если мне придется выбирать, то это будет Конор Макгрегор, как парень, который кладет деньги и на мой банковский счет. Если мне дадут такой шанс, то я сразу скажу, что это Конор. Все знают, что такой бой не оставит равнодушным ни одного человека. Что-то подобное было и в поединке с Дастином Порье, но Макгрегор находится на совершенно ином медийном уровне. Считаю, что у меня есть право выбора и я его точно заслуживаю. Мой выбор — это Конор, я хочу заработать денег для своей семьи. Люди хотят и заслуживают посмотреть на такое событие, а я бьюсь ради них! Все это не точно, пока UFC молчит и это мои мысли… Я хочу провести бой к концу года, желательно в Бразилии, если там будет турнир UFC».

Источник фото: социальная сеть Чарльза Оливейры

Оливейра играет на чувстве выгоды президента UFC Даны Уайта, который может повестись на возможность заработать хорошие деньги, организовав такой поединок, а Ислам Махачев снова получит проходного соперника и не будет драться за титул организации в ближайшем времени.

Чарльз Оливейра в последнем поединке задушил Джастина Гейджи в первом раунде. На его счету тридцать три победы, восемь поражений, а один поединок завершился без объявления результата.

Конор Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике двадцать две победы и шесть поражений.