Анонсирован очередной турнир Top Dog

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. В главном бою вечера встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, данный поединок будет носить претендентский характер.

Со-главным событием вечера станет противостояние между экс-чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Федоровым (6 побед и 2 поражения) и обладателем перстня «Нокаут года-2021» Марселем Хановым (3 победы и 1 поражение). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

В третьем по важности поединке сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG. Бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула сразится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой «Урагана» раздельным решением судей. Реванш должен расставить все на свои места.

Также в мэйн-карде, Евгений «Шиша» Шишков (2 боя и 2 досрочные победы) будет драться с бывшим претендентом на перстень TOP DOG в лёгком весе Алексеем «Мельником» Мельниковым (5 побед и 3 поражения).