Чемпионы успешно защитили титулы. Результаты турнира UFC 276

Главный бой

Исраэль Адесанья защитил титул UFC в среднем весе и не оставил никаких шансов Джареду Каннонье, уверенно победив его единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).

Проклятие Волкановски

Макс Холлоуэй потерпел третье поражение от Алекса Волкановски, который в очередной раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом поединке Волкановски смог удивить Холлоуэя своим джебом, на протяжении всего боя он работал им с дистанции, а Макс так и не смог приспособиться к его тактике. Победа чемпиона единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

Серроне завершил карьеру

Дональд Серроне потерпел шестое поражение кряду. Во втором раунде Джим Миллер провел ему гильотину. После поединка американец заявил о завершении бойцовской карьеры.

Первая победа Столяренко

Литовская спортсменка Юлия Столяренко одержала свою первую победу в рамках UFC, проведя Джессике-Роуз Кларк рычаг локтя в первом раунде.

Технические результаты турнира UFC 276

Предварительные бои:

Юлия Столяренко победила Джессику-Роуз Кларк болевым приемом на руку в первом раунде;

Мэйси Барбер победила Джессику Ай единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Андре Муниз победил Юрайю Холла единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Дрикус Дю Плесси победил Брэда Тавареса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Ян Гэрри победил Габриэля Грина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джим Миллер победил Дональда Серроне удушающим приёмом во втором раунде;

Джэлин Тернер победил Брэда Ридделла удушающим приёмом в первом раунде.

Главные поединки: