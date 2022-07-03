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Чемпионы успешно защитили титулы. Результаты турнира UFC 276

В США состоялся турнир UFC 276, в главном поединке вечера Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей.
Чемпионы успешно защитили титулы. Результаты турнира UFC 276
03 июля 2022 11:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Главный бой

Исраэль Адесанья защитил титул UFC в среднем весе и не оставил никаких шансов Джареду Каннонье, уверенно победив его единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).

Проклятие Волкановски

Макс Холлоуэй потерпел третье поражение от Алекса Волкановски, который в очередной раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В этом поединке Волкановски смог удивить Холлоуэя своим джебом, на протяжении всего боя он работал им с дистанции, а Макс так и не смог приспособиться к его тактике. Победа чемпиона единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

Серроне завершил карьеру

Дональд Серроне потерпел шестое поражение кряду. Во втором раунде Джим Миллер провел ему гильотину. После поединка американец заявил о завершении бойцовской карьеры.

Первая победа Столяренко

Литовская спортсменка Юлия Столяренко одержала свою первую победу в рамках UFC, проведя Джессике-Роуз Кларк рычаг локтя в первом раунде.

Технические результаты турнира UFC 276

Предварительные бои:

  • Юлия Столяренко победила Джессику-Роуз Кларк болевым приемом на руку в первом раунде;
  • Мэйси Барбер победила Джессику Ай единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
  • Андре Муниз победил Юрайю Холла единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
  • Дрикус Дю Плесси победил Брэда Тавареса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
  • Ян Гэрри победил Габриэля Грина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
  • Джим Миллер победил Дональда Серроне удушающим приёмом во втором раунде;
  • Джэлин Тернер победил Брэда Ридделла удушающим приёмом в первом раунде.

Главные поединки:

  • Поединок между Педро Муньозом и Шоном О'Мэлли был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз;
  • Брайэн Барбарена победил Робби Лоулера техническим нокаутом во втором раунде;
  • Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикланда в первом раунде;
  • Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
  • Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).

источник: «Советский спорт»
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