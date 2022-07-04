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Диана Авсарагова прокомментировала переход Валери Лоуреды из ММА в рестлинг

Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» своим мнением о уходе Валери Лоуреды из ММА.
Диана Авсарагова прокомментировала переход Валери Лоуреды из ММА в рестлинг
04 июля 2022 09:33
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Дианы Авсараговой

Стало известно, что секс-символ ММА Валери Лоуреда больше не планирует драться в Bellator, а хочет перейти в профессиональный рестлинг. Диана Авсарагова комментирует это решение:

«Я не удивлена, несколько раз я бросала ей вызов, но в ответ была тишина. Лоуреда попробовала себя в ММА, но у нее не все получилось, она потерпела поражение и одержала сложные победы. В нашем весе довольно сильная конкуренция. Мне кажется, что она трезво оценила свои силы и ушла. В ММА Валери стала популярной, приобрела обширную фанатскую базу. В общем, она выбрала более легкий и денежный путь. Считаю, что критиковать ее не стоит, каждый выбирает лучшее. Она не хотела драться с серьезными оппонентами и не планировала задерживаться в нашем виде спорта!»

Bellator

Диана Авсарагова в последнем бою победила Киру Батару единогласным решением судей. В ее рекорде пять побед и ни одного поражения.

Валери Лореда в последнем поединке победила Тейлор Тернер раздельным судейским решением. В ее активе пять побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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Диана Авсарагова прокомментировала переход Валери Лоуреды из ММА в рестлинг
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