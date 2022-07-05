Сехудо и Волкановски договорились о поединке, но будет ли он

Генри Сехудо пересекся с Алексом Волкановски после его победы над Максом Холлоуэйем и заявил, что хочет драться с ним:

«Я просто хочу соревноваться. Всегда хотел бросить тебе вызов. У меня чисто соревновательный интерес. Мне не достаточно олимпийской медали и двух поясов UFC. Я ищу новые вызовы. Алекс, я уважаю тебя, но мне хочется проверить свой предел прочности. Я тут и я готов».

«Трипл Си» сразу обратился к президенту UFC Дане Уайту:

«Дана, мне больше нечего доказывать. Если чтобы вернуть пояс, мне нужно драться в 135 фунтах, а затем подняться, я сделаю это! Но я всегда предпочитал делать то, что раньше никто не делал».

Фото: Соцсети Генри Сехудо

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ

Сложно сказать, со стороны Генри Сехудо было уже слишком много слов о его возвращении в ММА, но сейчас он выглядит довольно решительно…

Алекс Волкановски в последнем поединке победил Макса Холлоуэйя единогласным решением судей. На его счету двадцать пять побед и одно поражение.

Генри Сехудо в последнем поединке одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике шестнадцать побед и два поражения.