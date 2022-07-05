Неуловимый мститель Александр Емельяненко планирует поквитаться за поражение брата Федора

ОЧЕРЕДНОЙ ФРИК-БОЙ

На турнире Hardcore MMA был анонсирован поединок между Александром Емельяненко и Антонио Силвой. Саша решил мстить за брата, который уступил «Бигфуту» 12 февраля 2011 на турнире Strikeforce. Вы помните этот бой? Наверное, очень смутно, а вот АЕ все помнит и будет защищать Федора:

«Вообще я бигфутами, макдаками и прочей ерундой не питаюсь. Но вот Силву «Бигфута» я готов съесть на ужин. Ты выиграл у моего брата, давай теперь со мной дерись. Я тебя побью».

Да, вот так все печально, такую банальщину нам пытаются навязать. Разумеется, Силва тоже готов к такого мега-файтингу: «Для меня это большая честь – драться с Александром. Когда-то я уже победил твоего брата. Думаю, что Федор может рассказать тебе о моих кулаках и о той боли, которую он чувствовал тогда. Твой брат легенда, также как и ты, поэтому я приму твой вызов».

ЛЕГЕНДА И ТОЧКА

«Бигфут» побил легендарного Федора Емельяненко, а это значит, что он тоже легенда и Александр — легенда… Получается, что нас ждет бой двух легенд! Так? Нет. Нас ожидает поединок двух людей, которые давно не представляют ничего интересного в спортивном плане. Силва проиграл шесть поединков подряд и просто выходит на убой против бойцов, которым нужен пиар. Про Александра Емельяненко и говорить нечего, все и так знают, что с ним. Кстати, по нему все наглядно и видно.

Фото: Hardcore Fighting Championship

КОГДА БОЙ-ТО

Никто не знает, наверное в этом году, но это не точно. Какие могут быть точности? Это вам не какое-то там UFC, тут будет очень серьезное противостояние и интрига, а мы дружно будем смотреть и болеть за легендарного Александра Емельяненко из Старого Оскола.