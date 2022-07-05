Миша Тейт и Лорен Мерфи согласовали новую дату боя

Лорен Мерфи и Миша Тейт должны были сразиться 3 июля на турнире 276, но Мерфи получила небольшую травму и бой перенесли, но совсем ненадолго. Поединок пройдет уже 16 июля. Тейт не стала скрывать свою радость от такого расклада:

«Мне повезло, что Лорен попросила всего две дополнительные недели, потому что у всех остальных девушек в дивизионе запланированы бои до самого сентября. Мне даже некого было вызвать. Мы попытались, потому что я хотела остаться в карде UFC 276, я даже была готова подраться в 135 фунтах. Я сказала: «Дайте мне Холли Холм», но мне ответили, что это полное безумие и она не будет драться на недельном уведомлении. А я такая: «Я в бешенстве, я хочу подраться 2 июля и мне без разницы с кем, просто найдите кого-нибудь на эту дату». Но это оказалось труднее, чем я думала. Теперь на дворе другие времена, раньше на мое предложение слетелась бы сотня девчонок, лишь бы подраться со мной. А теперь все такие: «Мы не намерены драться на недельном уведомлении». Так что нам остается только ждать 16 июля. Результат будет тем же, просто с небольшой отсрочкой».

Интересное противостояние

Можно вздохнуть с облегчением и готовиться насладиться действительно конкурентным женским поединком, а еще оценить реальные перспективы Миши Тейт в новом весе.

Миша Тейт в последнем поединке уступила Кетлин Виейра единогласным решением судей. На ее счету двадцать побед и восемь поражений.

Лорен Мерфи в последнем поединке проиграла Валентине Шевченко техническим нокаутом в четвертом раунде. В ее статистике пятнадцать побед и одно поражение.