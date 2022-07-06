Тейт продолжает охоту за Шевченко

Экс-чемпионка UFC продолжает раскачивать бой с действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко:

«Если не я, то кто ещё? Победа над Лорен Мёрфи станет трофейным пером, которое я водружу на шляпу. Я — бывшая чемпионка, давайте устроим это шоу сейчас. Я хочу драться с лучшими. Я хочу драться с Валентиной. Лорен — жёсткая, она стойкий боец, она входит в пятёрку лучших, так что для меня это будет большой победой. Это поставит меня прямо перед Валентиной, которая полностью зачистила дивизион».

социальная сеть Миши Тейт

Миша Тейт обрела второе дыхание — моральное, а ее физическое состояние покажет поединок с Лорен Мерфи. В любом случае, Тейт обладает огромным опытом и умеет работать с ударниками, достаточно вспомнить ее поединок против Холли Холм. Сейчас Валентина Шевченко оголила свои борцовские проблемы, а это значит, что Тейт почувствовала запах крови и будет добиваться проведения такого поединка.

Миша Тейт в последнем поединке уступила Кетлин Виейра единогласным решением судей. На ее счету двадцать побед и восемь поражений.

Валентина Шевченко в последнем бою одолела Тайлу Сантос раздельным решением судей. В ее статистике двадцать две победы и три поражения.