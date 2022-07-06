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Кормье сознался, что является читером

Легендарный чемпион, член Зала славы UFC Даниэль Кормье рассказал как жульничал на взвешивании перед боем.
Кормье сознался, что является читером
06 июля 2022 22:46
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Даниэля Кормье

Это произошло на UFC 210, сначала Кормье не сделал вес с первого раза, но чудесным образом исправился через несколько минут — опершись на полотенце, Даниэль подвергся многочисленной критике, но спустя много лет рассказал все откровенно:

«Ребята, я хочу вам кое-что рассказать, думаю, что сейчас самое время стать полностью прозрачным. Моя сгонка шла очень тяжело, мне не хватало несколько килограммов. Мне казалось, что ничего не выйдет и я хотел бросить это дело, мои тренеры просили меня лечь в горячую ванну и даже позвонили моей жене. Я уже смирился, что ничего не выйдет. Мой диетолог напомнил мне о старых борцовских уловках, меня это заинтересовало… Я попросил ребят встать у меня за спиной и приподнять, но они предложили опереться на полотенце. Представьте себе мое состояние, я понимал, что это нелепо. Я сделал это, а контролер смотрел на весы и ничего не замечал, я был просто в шоке. У меня все получилось, но я извинился перед своим соперником после победы».

Фото: официальный сайт UFC

В том поединке Даниэль Кормье одолел Энтони Джонсона сабмишеном во втором раунде.

источник: «Советский спорт»
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