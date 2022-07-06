Кормье сознался, что является читером

Это произошло на UFC 210, сначала Кормье не сделал вес с первого раза, но чудесным образом исправился через несколько минут — опершись на полотенце, Даниэль подвергся многочисленной критике, но спустя много лет рассказал все откровенно:

«Ребята, я хочу вам кое-что рассказать, думаю, что сейчас самое время стать полностью прозрачным. Моя сгонка шла очень тяжело, мне не хватало несколько килограммов. Мне казалось, что ничего не выйдет и я хотел бросить это дело, мои тренеры просили меня лечь в горячую ванну и даже позвонили моей жене. Я уже смирился, что ничего не выйдет. Мой диетолог напомнил мне о старых борцовских уловках, меня это заинтересовало… Я попросил ребят встать у меня за спиной и приподнять, но они предложили опереться на полотенце. Представьте себе мое состояние, я понимал, что это нелепо. Я сделал это, а контролер смотрел на весы и ничего не замечал, я был просто в шоке. У меня все получилось, но я извинился перед своим соперником после победы».

Фото: официальный сайт UFC

В том поединке Даниэль Кормье одолел Энтони Джонсона сабмишеном во втором раунде.