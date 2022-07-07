Жаркий июль и жаркие бои! Где смотреть очередной турнир UFC

ДУБЛЬ ТРИ
Поединок между двумя Рафаэлями имеет довольно дурную славу. Его отменяли уже два раза и UFC Vegas 58 может поставить точку в череде недоразумений, а может и не поставить! Эти парни могут слететь с поединка просто в любой момент! Если отставить сарказм, то все идет по плану и бойцы планируют решить все свои вопросы в октагоне Вегаса.
САИД НУРМАГОМЕДОВ СНОВА ПОСТАРАЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ ПУБЛИКУ
Россиянин Саид Нурмагомедов будет биться с ветераном UFC Дугласом Сильвой, который выступает в UFC уже целых восемь лет.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 58
Мероприятие пройдет с 9 на 10 июля. Прямая трансляция стартует в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве. Главный бои стоит ожидать в районе 05:30 утра.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия – AdjaraSport
Казахстан – TV-com.kz
Узбекистан – Metrotelecom
Армения – Setanta Sports
Беларусь – VOKA.TV
Узбекистан – Metrotelecom
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
• Рафаэль дос Аньос – Рафаэль Физиев
• Кайо Борральо – Армен Петросян
• Дуглас Силва де Андраде – Саид Нурмагомедов
• Джаред Вандераа – Чейз Шерман
• Майкл Джонсон – Джейми Малларки
• Синтия Калвильо – Нина Нуньес
• Айманн Захаби – Рикки Турсиос
• Антонина Шевченко – Кортни Кейси
• Коди Брандэйдж – Трезан Гор
• Кеннеди Нзечукву – Карл Роберсон
• Ронни Лоуренс – Сайдиокуб Кахрамонов