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Жаркий июль и жаркие бои! Где смотреть очередной турнир UFC

10 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 58, в главном поединке вечера Рафаэль Физиев сразится с Рафаэлем дос Аньосом.
Жаркий июль и жаркие бои! Где смотреть очередной турнир UFC
07 июля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ДУБЛЬ ТРИ

Поединок между двумя Рафаэлями имеет довольно дурную славу. Его отменяли уже два раза и UFC Vegas 58 может поставить точку в череде недоразумений, а может и не поставить! Эти парни могут слететь с поединка просто в любой момент! Если отставить сарказм, то все идет по плану и бойцы планируют решить все свои вопросы в октагоне Вегаса.

САИД НУРМАГОМЕДОВ СНОВА ПОСТАРАЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ ПУБЛИКУ

Россиянин Саид Нурмагомедов будет биться с ветераном UFC Дугласом Сильвой, который выступает в UFC уже целых восемь лет.

Фото: соцсети Саида Нурмагомедова

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 58

Мероприятие пройдет с 9 на 10 июля. Прямая трансляция стартует в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве. Главный бои стоит ожидать в районе 05:30 утра.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия AdjaraSport
Казахстан TV-com.kz
Узбекистан Metrotelecom
Армения Setanta Sports
Беларусь VOKA.TV
Узбекистан Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Рафаэль дос Аньос – Рафаэль Физиев
Кайо Борральо – Армен Петросян
Дуглас Силва де Андраде – Саид Нурмагомедов
Джаред Вандераа – Чейз Шерман
Майкл Джонсон – Джейми Малларки
Синтия Калвильо – Нина Нуньес
Айманн Захаби – Рикки Турсиос
Антонина Шевченко – Кортни Кейси
Коди Брандэйдж – Трезан Гор

Кеннеди Нзечукву – Карл Роберсон

Ронни Лоуренс – Сайдиокуб Кахрамонов

источник: «Советский спорт»
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