Жаркий июль и жаркие бои! Где смотреть очередной турнир UFC

ДУБЛЬ ТРИ

Поединок между двумя Рафаэлями имеет довольно дурную славу. Его отменяли уже два раза и UFC Vegas 58 может поставить точку в череде недоразумений, а может и не поставить! Эти парни могут слететь с поединка просто в любой момент! Если отставить сарказм, то все идет по плану и бойцы планируют решить все свои вопросы в октагоне Вегаса.

САИД НУРМАГОМЕДОВ СНОВА ПОСТАРАЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ ПУБЛИКУ

Россиянин Саид Нурмагомедов будет биться с ветераном UFC Дугласом Сильвой, который выступает в UFC уже целых восемь лет.

Фото: соцсети Саида Нурмагомедова

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 58

Мероприятие пройдет с 9 на 10 июля. Прямая трансляция стартует в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве. Главный бои стоит ожидать в районе 05:30 утра.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия – AdjaraSport

Казахстан – TV-com.kz

Узбекистан – Metrotelecom

Армения – Setanta Sports

Беларусь – VOKA.TV

Узбекистан – Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

• Рафаэль дос Аньос – Рафаэль Физиев

• Кайо Борральо – Армен Петросян

• Дуглас Силва де Андраде – Саид Нурмагомедов

• Джаред Вандераа – Чейз Шерман

• Майкл Джонсон – Джейми Малларки

• Синтия Калвильо – Нина Нуньес

• Айманн Захаби – Рикки Турсиос

• Антонина Шевченко – Кортни Кейси

• Коди Брандэйдж – Трезан Гор

• Кеннеди Нзечукву – Карл Роберсон

• Ронни Лоуренс – Сайдиокуб Кахрамонов