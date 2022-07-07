Хабиб снова его обошел! Макгрегор требует включения в Зал славы UFC

Макгрегору довольно обидно, что Хабиб включен в Зал славы раньше ирландца, он написал целый пост в одной из своих социальных сетей:

«Кто еще обладает таким уровнем и напором, как я? Никто! Можете называть это бесславной стеной, пока я не заскочу туда и не раскачаю это болото. Я жду включения в Зал славы. Я в одном шаге от этого. Я первый во всем. У меня все рекорды. Самый быстрый нокаут. По количеству нокдаунов. По нокаутам в наибольшем количестве дивизионов. По прибыли. Можете сами продолжить список. Я не спешу, потому что продолжаю разбивать носы и лишать соперников сознания».

Фото: соцсети Конора Макгрегора

КОНОР, ОСТАНОВИСЬ

Пост Конора Макгрегора имеет место быть. Основания так говорить у него есть, но нет повода для беспокойства. Экс-чемпион UFC внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию смешанных единоборств в мире. Ему нужно просто подождать, завершить карьеру и он окажется в Зале славы, а сейчас он просто ловит хайп и констатирует очевидные вещи.