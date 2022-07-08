Из Fight Nights в UFC. Нариман Аббасов планирует подписаться в лучшую лигу мира

Нариману Аббасову двадцать восемь лет и для успешного продолжения карьеры пора предпринимать радикальные шаги, что он и делает:

«Я выступлю в Dana White’s Contender Series 6 сентября. Соперником будет боец из Бразилии», – рассказал Аббасов.

Немногословно, но в этом и есть весь Аббасов. Промоушен AMC FIGHT NIGHTS давно не подписывал своих чемпионов за океан, но создается впечатление, что это личная инициатива Наримана и его команды, а не организации.

Фото: Fight Nights Global

ЧТО ТАКОЕ DANA WHITE’S CONTENDER SERIES

Dana White’s Contender Series — это бойцовское шоу президента UFC Даны Уайта. Примечательно, что победители турнира подписывают прямой контракт с UFC и становятся бойцами организации.

Нариман Аббасов идет на серии из тринадцати побед подряд. В последнем поединке он одолел Марифа Пираева техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде двадцать восемь побед и три поражения.