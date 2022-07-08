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Топовая американка получает шестизначные нули. Стал известен гонорар Кайлы Харрисон

Доминирующая чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон является одной из самых высокооплачиваемых спортсменок современности.
Топовая американка получает шестизначные нули. Стал известен гонорар Кайлы Харрисон
08 июля 2022 11:35
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

СКОЛЬКО ЖЕ ПОЛУЧАЕТ ХАРРИСОН

Подробности ее контракта являются коммерческой тайной промоушена, но Комиссия по спорту и развлечениям штата Джорджия, которая курировала ее последний поединок, опубликовала данные по выплате гонораров для участников турнира PFL. Согласно документу гонорар Кайлы Харрисон значительно превышает все выплаты остальным участникам турнира. У нее есть четкая и фиксированная сумма — пятьсот тысяч долларов за выход на бой, без учета суммы за победу и бонусов от промоушена. Учитывая, что Кайла постоянно побеждает, то за победу она получает не меньше. Плюс, у нее несколько рекламных контрактов. Получается, что за один бой она получает около миллиона долларов, а такие суммы ей не сможет предложить UFC или Bellator, поэтому чемпионка и остается в PFL, а вот гонорары ее соперниц значительно ниже.

PFL

Кайла Харрисон в последнем поединке победила Кэтлин Янг техническим нокаутом в первом раунде. В ее статистике четырнадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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