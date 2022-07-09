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Кларесса Шилдс готова отомстить Саванне Маршалл за свое единственное поражение в боксе

Саванна Маршалл смогла нанести поражение Кларессе Шилдс в далеком 2012 году, а сейчас готова повторить свой успех.
Кларесса Шилдс готова отомстить Саванне Маршалл за свое единственное поражение в боксе
09 июля 2022 02:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Кларессы Шилдс

Кларесса Шилдс о единственном поражении по правилам бокса

— Я никого не ненавижу, но к Маршалл испытываю огромную неприязнь! Мне не нравится Саванна. Мне часто говорят, что она большой нокаутер и единственный пробел в моей спортивной карьере, что у нее есть ключи к победе надо мной. Я хочу доказать, что это не так и я не просто властвую в трех весовых категориях. Я — чемпионка, а не она!

Саванна Маршалл готова повторить свой успех:

«Я являюсь большим фанатом Кларессы Шилдс. Она очень много сделала для женского бокса, но меня она победить не смогла и это очень сильно задевает ее. Я снова ее побью, перебоксрую! 10 сентября я стану новой чемпионкой в среднем весе!»

Шилдс владеет титулами IBF, WBA, WBC, а Маршалл является обладателем пояса WBO.

источник: «Советский спорт»
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