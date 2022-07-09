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Оливейра не может, но Чендлер поможет. Махачев готов к новому вызову

Ислам Махачев устал ждать возможности поединка с экс-чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой, но неожиданно на горизонте появился Майкл Чендлер.
Оливейра не может, но Чендлер поможет. Махачев готов к новому вызову
09 июля 2022 16:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

Первым идею подал именно Майкл Чендлер, который написал пост в своих социальных сетях:

«Чарльз, делай то, что должно, бро. Дожидайся возвращения Конора, делай свои вещи, ты это заслужил своей победной серией, разбивая каждого. Почему бы тебе и в самом деле не дождаться Конора? Ну а я тем временем поддам дивизиону жару и не дам ему стагнировать. Я буду драться с Исламом (Махачевым), драться с ним за титул в следующем поединке. Ну а ты, получив свой мегафайт (с Макгрегором), после этого сможешь вернуться в наш дивизион».

Фото: соцсети Майкла Чендлера

Ислам Махачев готов принять вызов Майкла Чендлера:

«Легкие деньги. Титул — цель, неважно с кем. Давай сделаем это».

Фото: соцсети Ислама Махачева

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ

Майкл Чендлер предложил очень дельный вариант. Оливейра еще долго может ожидать Макгрегора, который непонятно когда вернется, а тут есть возможность устроить действительно интересный бой. Майкл Чендлер — ударник, а это значит, что для Ислама Махачева все будет относительно просто. Поединок не дойдет до судейского решения, а россиянин вновь удосрочит своего соперника.

источник: «Советский спорт»
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