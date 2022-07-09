Оливейра не может, но Чендлер поможет. Махачев готов к новому вызову

Первым идею подал именно Майкл Чендлер, который написал пост в своих социальных сетях:
«Чарльз, делай то, что должно, бро. Дожидайся возвращения Конора, делай свои вещи, ты это заслужил своей победной серией, разбивая каждого. Почему бы тебе и в самом деле не дождаться Конора? Ну а я тем временем поддам дивизиону жару и не дам ему стагнировать. Я буду драться с Исламом (Махачевым), драться с ним за титул в следующем поединке. Ну а ты, получив свой мегафайт (с Макгрегором), после этого сможешь вернуться в наш дивизион».
Ислам Махачев готов принять вызов Майкла Чендлера:
«Легкие деньги. Титул — цель, неважно с кем. Давай сделаем это».
ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ
Майкл Чендлер предложил очень дельный вариант. Оливейра еще долго может ожидать Макгрегора, который непонятно когда вернется, а тут есть возможность устроить действительно интересный бой. Майкл Чендлер — ударник, а это значит, что для Ислама Махачева все будет относительно просто. Поединок не дойдет до судейского решения, а россиянин вновь удосрочит своего соперника.