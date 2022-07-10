Агилар покинула UFC и дебютирует в Rizin

Бывшая чемпионка WSOF, боец UFC и Bellator Джессика Агилар определилась с местом продолжения своей карьеры. 31 июля он выступит на турнире Rizin 37 в Японии. Опытная американка примет участие в женском гран-при и подерется с экс-чемпинкой Rizin Аякой Хамасаки. Призовой фонд гран-при составит — пятьдесят одну тысячу долларов США.
Агилар не дралась около двух лет. Последний раз она выступала на турнире XFC и уступила Даниэль Тейлор раздельным судейским решением. Сейчас она идет на серии из двух поражений кряду и планирует вернуться на победную тропу. Хамасаки — серьезная оппонентка, которая дралась в Invicta FC и Rizin. Японская публика любит подобные противостояния. Японка уступила в двух последних поединках.
КАРД RIZIN 37
Наоки Иноуэ - Кента Такидзава
Улька Сасаки - Юки Накахара
Юки Мотоя - Синобу Ота
Юши – Харуки
Хидэки Секине -Цуёси Сударио
Кота Миура - Фелипе Масони
Хидео Токоро - Макото Такахаши
Вугар Карамов - Сора Ямамото
Маркос Соуза - Даичи Абэ
Канна Асакура - Си Ву Пак - Гран-при в легком весе среди женщин
Аяка Хамасаки - Джессики Агилар – Гран- при в легком весе среди женщин
Рена Кубота - Анастасии Светковской – Гран-при в легком весе среди женщин
Сейка Идзава - Лауры Фонтура - Гран-при в легком весе среди женщин
Rizin давно не пытается конкурировать с топовыми промоушенами, а проводит небольшое количество турниров и ориентируется на местную публику. Возможно, что подписание Джессики Агилар немного поднимет интерес к японскому проекту и добавит просмотров их турниров.