Агилар покинула UFC и дебютирует в Rizin

Бывшая чемпионка WSOF, боец UFC и Bellator Джессика Агилар определилась с местом продолжения своей карьеры. 31 июля он выступит на турнире Rizin 37 в Японии. Опытная американка примет участие в женском гран-при и подерется с экс-чемпинкой Rizin Аякой Хамасаки. Призовой фонд гран-при составит — пятьдесят одну тысячу долларов США.

Фото: соцсети Джессики Агилар

Агилар не дралась около двух лет. Последний раз она выступала на турнире XFC и уступила Даниэль Тейлор раздельным судейским решением. Сейчас она идет на серии из двух поражений кряду и планирует вернуться на победную тропу. Хамасаки — серьезная оппонентка, которая дралась в Invicta FC и Rizin. Японская публика любит подобные противостояния. Японка уступила в двух последних поединках.

КАРД RIZIN 37

Наоки Иноуэ - Кента Такидзава

Улька Сасаки - Юки Накахара

Юки Мотоя - Синобу Ота

Юши – Харуки

Хидэки Секине -Цуёси Сударио

Кота Миура - Фелипе Масони

Хидео Токоро - Макото Такахаши

Вугар Карамов - Сора Ямамото

Маркос Соуза - Даичи Абэ

Канна Асакура - Си Ву Пак - Гран-при в легком весе среди женщин

Аяка Хамасаки - Джессики Агилар – Гран- при в легком весе среди женщин

Рена Кубота - Анастасии Светковской – Гран-при в легком весе среди женщин

Сейка Идзава - Лауры Фонтура - Гран-при в легком весе среди женщин

Rizin давно не пытается конкурировать с топовыми промоушенами, а проводит небольшое количество турниров и ориентируется на местную публику. Возможно, что подписание Джессики Агилар немного поднимет интерес к японскому проекту и добавит просмотров их турниров.