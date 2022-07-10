Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58

Трудовая победа Шевченко
Антонина Шевченко сумела закрыть серию из двух поражений. В поединке с Кортни Кейси она была точнее в стойке, но уступала в борьбе. Судьи зафиксировали победу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Очередная победа Нурмагомедова
Саид Нурмагомедов одержал очередную победу. В этот раз он не завершил поединок досрочно, а провел полный бой, доминируя в стойке и борьбе, закономерно победив единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Битва Рафаэлев
Рафаэль Физиев был лучше во всех аспектах, а Рафаэль дос Аньос показал, что с топами ему уже не справиться. Кульминация наступила в самом начале пятого раунда. Физиев сделал обманное движение и пробил размашистый левый боковой, который отправил бразильца в нокаут.
Технические результаты UFC Vegas 58
Предварительные бои:
Саид-Йокуб Кахрамонов победил Ронни Лоуренса единогласным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
Кеннеди Нзечакву победил Карла Роберсона техническим нокаутом в третьем раунде;
Давид Онама победил Гаррета Армфилда удушающим приёмом во втором раунде;
Антонина Шевченко победила Кортни Кейси раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Коди Брандэйдж нокаутировал Трейшона Гора в первом раунде.
Главные поединки:
Джейми Малларки победил Майкла Джонсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Айманн Захаби победил Рикки Турсиоса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Чейс Шерман победил Джарэда Вандераа техническим нокаутом в третьем раунде;
Саид Нурмагомедов победил Дугласа Сильву Де Андраде единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Кайо Борральо победил Армена Петросяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Главный бой вечера:
Рафаэль Физиев нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде.