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Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58

В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном поединке Рафаэль Физиев нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде.
Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58
10 июля 2022 10:58
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Трудовая победа Шевченко

Антонина Шевченко сумела закрыть серию из двух поражений. В поединке с Кортни Кейси она была точнее в стойке, но уступала в борьбе. Судьи зафиксировали победу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

UFC

Очередная победа Нурмагомедова

Саид Нурмагомедов одержал очередную победу. В этот раз он не завершил поединок досрочно, а провел полный бой, доминируя в стойке и борьбе, закономерно победив единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

UFC

Битва Рафаэлев

Рафаэль Физиев был лучше во всех аспектах, а Рафаэль дос Аньос показал, что с топами ему уже не справиться. Кульминация наступила в самом начале пятого раунда. Физиев сделал обманное движение и пробил размашистый левый боковой, который отправил бразильца в нокаут.

Технические результаты UFC Vegas 58

Предварительные бои:

Саид-Йокуб Кахрамонов победил Ронни Лоуренса единогласным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

Кеннеди Нзечакву победил Карла Роберсона техническим нокаутом в третьем раунде;

Давид Онама победил Гаррета Армфилда удушающим приёмом во втором раунде;

Антонина Шевченко победила Кортни Кейси раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Коди Брандэйдж нокаутировал Трейшона Гора в первом раунде.

Главные поединки:

Джейми Малларки победил Майкла Джонсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Айманн Захаби победил Рикки Турсиоса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Чейс Шерман победил Джарэда Вандераа техническим нокаутом в третьем раунде;

Саид Нурмагомедов победил Дугласа Сильву Де Андраде единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Кайо Борральо победил Армена Петросяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Главный бой вечера:

Рафаэль Физиев нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58
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