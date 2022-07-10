«Атаман» продолжает удивлять. Кто следующий для Физиева

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев одержал шестую победу подряд и может рассчитывать на топовых противников.

Магомед Мустафаев

Россиянин победил Физиева техническим нокаутом три года назад. Мустафаев давно не дрался и имеет проблемы с поединками, его бои периодически отменяются. Такой реванш всегда актуален и будет максимально интересен.

Конор Макгрегор

Противостояние двух ударников не может оставить равнодушных. Рафаэль и Конор общаются в сети и спорят о правильности нанесения того или иного удара. Поединок — это прекрасная возможность доказать свое превосходство в ударной технике.

Социальная сеть Конора Макгрегора

Арман Царукян

Противостояние борца и ударника — это всегда интересно. Оба бойца тренировались вместе и отлично знают друг друга. Сейчас Физиев выше в рейтинге, но это не повод отказываться от подобного поединка.

Матеуш Гамрот

Поляк имеет славу великолепного рубаки и бойца, который поборол Царукяна. Такой бой можно очень легко раскрутить. Возможно, что именно это противостояние мы и увидим в следующем бою.

В статистике Рафаэля Физиева двенадцать побед и всего одно поражение.