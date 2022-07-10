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Сент-Пьер может вернуться в спорт и даже назвал потенциального соперника

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сент-Пьер готов вернуться в UFC.
Сент-Пьер может вернуться в спорт и даже назвал потенциального соперника
10 июля 2022 23:12
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Жоржа Сент-Пьера

Легендарный боец UFC Жорж Сент-Пьер продолжает говорить о своем возвращении в ММА:

«Если бы мне пришлось вернуться и подраться, я бы выбрал поединок с тремя бойцами. Конечно, я этого не сделаю, потому что не хочу возвращаться, но если бы я всё-таки вернулся, то выбрал бы лучших. Возможно, это Усман, Чимаев и Хабиб, если бы он всё ещё был здесь. Но, к моему сожалению, к сожалению фанатов и всех остальных, этого не произойдёт. Потому что я завершил карьеру и совсем не скучаю».

Социальная сеть Жоржа Сент-Пьера

Сент-Пьера сложно понять… То он говорит, что скучает по боям, то не скучает… Хабиб Нурмагомедов был готов и очень хотел этого боя, но Жорж возвращаться не стал. Очевидно, что легенда не станет снова выходить в октагон UFC.

Жорж Сент-Пьер завершил карьеру в 2017 году, задушив Майкла Биспинга в третьем раунде. На его счету двадцать шесть побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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