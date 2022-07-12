Физиев предложил Гэйджи драться, а не болтать

«Атаман» находится на большом хайпе и готов к самым опасным вызовам в своей карьере:

«Мне кажется, что Джастин Гэйджи может раскрасить мое лицо. Он довольно опасен и представляет для меня очень серьезный вызов. У него есть неплохие шансы нокаутировать меня, но и я могу отправить его спать. Такой бой заинтересует всех фанатов ММА. Да, я хочу драться с Гэйджи. Если ты готов, то давай встретимся в клетке и выясним кто из нас лучший».

Фото: UFC

Стоит обратить внимание, что Рафаэль Физиев весьма грамотно подходит к выбору своих соперников. Он, являясь базовым ударником, не особо стремится к бою с жесткими борцами, а выбирает бойцов, которые удобны ему в стилистическом плане. Очевидно, что поединок с Джастином Гэйджи будет проходить именно в стойке и такой вариант развития событий устраивает Физиева.

Джастин Гэйджи в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре удушающим приемом в первом раунде. На его счету двадцать три победы и четыре поражения.

Рафаэль Физиев в последнем бою нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде. В его рекорде двенадцать побед и одно поражение.