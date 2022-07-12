ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Физиев предложил Гэйджи драться, а не болтать

Азербайджанский легковес UFC Рафаэль Физиев продолжает набирать популярность и хочет драться с Джастином Гэйджи.
Физиев предложил Гэйджи драться, а не болтать
12 июля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джастина Гэйджи

«Атаман» находится на большом хайпе и готов к самым опасным вызовам в своей карьере:

«Мне кажется, что Джастин Гэйджи может раскрасить мое лицо. Он довольно опасен и представляет для меня очень серьезный вызов. У него есть неплохие шансы нокаутировать меня, но и я могу отправить его спать. Такой бой заинтересует всех фанатов ММА. Да, я хочу драться с Гэйджи. Если ты готов, то давай встретимся в клетке и выясним кто из нас лучший».

Фото: UFC

Стоит обратить внимание, что Рафаэль Физиев весьма грамотно подходит к выбору своих соперников. Он, являясь базовым ударником, не особо стремится к бою с жесткими борцами, а выбирает бойцов, которые удобны ему в стилистическом плане. Очевидно, что поединок с Джастином Гэйджи будет проходить именно в стойке и такой вариант развития событий устраивает Физиева.

Джастин Гэйджи в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре удушающим приемом в первом раунде. На его счету двадцать три победы и четыре поражения.

Рафаэль Физиев в последнем бою нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде. В его рекорде двенадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Физиев предложил Гэйджи драться, а не болтать
Физиев предложил Гэйджи драться, а не болтать
Азербайджанский легковес UFC Рафаэль Физиев продолжает набирать популярность и хочет драться с Джастином Гэйджи.
12.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Сент-Пьер может вернуться в спорт и даже назвал потенциального соперника
Сент-Пьер может вернуться в спорт и даже назвал потенциального соперника
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сент-Пьер готов вернуться в UFC.
10.07.2022 23:12
ММА
автор: Антон Купреченков
«Атаман» продолжает удивлять. Кто следующий для Физиева
«Атаман» продолжает удивлять. Кто следующий для Физиева
Легковес UFC Рафаэль Физиев одержал очередную впечатляющую победу. «Советский спорт» составил подборку его возможных оппонентов для следующего поединка.
10.07.2022 23:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58
Рафаэль нокаутировал Рафаэля. Результаты турнира UFC Vegas 58
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном поединке Рафаэль Физиев нокаутировал Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде.
10.07.2022 10:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Агилар покинула UFC и дебютирует в Rizin
Агилар покинула UFC и дебютирует в Rizin
Представительница первой наилегчайшей весовой категории Джессика Агилар подписала контракт с японским промоушеном.
10.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Оливейра не может, но Чендлер поможет. Махачев готов к новому вызову
Оливейра не может, но Чендлер поможет. Махачев готов к новому вызову
Ислам Махачев устал ждать возможности поединка с экс-чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой, но неожиданно на горизонте появился Майкл Чендлер.
09.07.2022 16:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Кларесса Шилдс готова отомстить Саванне Маршалл за свое единственное поражение в боксе
Кларесса Шилдс готова отомстить Саванне Маршалл за свое единственное поражение в боксе
Саванна Маршалл смогла нанести поражение Кларессе Шилдс в далеком 2012 году, а сейчас готова повторить свой успех.
09.07.2022 02:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Топовая американка получает семизначные суммы. Стал известен гонорар Кайлы Харрисон
Топовая американка получает семизначные суммы. Стал известен гонорар Кайлы Харрисон
Доминирующая чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон является одной из самых высокооплачиваемых спортсменок современности.
08.07.2022 11:35
ММА
автор: Антон Купреченков
Из Fight Nights в UFC. Нариман Аббасов планирует подписаться в лучшую лигу мира
Из Fight Nights в UFC. Нариман Аббасов планирует подписаться в лучшую лигу мира
Чемпион Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов берет прямой курс на UFC.
08.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Хабиб снова его обошел! Макгрегор требует включения в Зал славы UFC
Хабиб снова его обошел! Макгрегор требует включения в Зал славы UFC
Конора Макгрегора очень задело, что Хабиб Нурмагомедов снова оказался на пару шагов впереди.
07.07.2022 14:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика