Ох уж эти нокауты… Тони Фергюсона снова понесло

Тони Фергюсон стал понимать, что сгонка веса в таком возрасте не проходит без последствий и готов подняться на категорию выше, но может и остаться в легком весе:

«Пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим? Легкий и полусредний вес. 29-6. Самая длинная победная серия в истории легкого дивизиона UFC – 12».

Парень точно стремится к увольнению из UFC, забыв напомнить, что проиграл четыре боя подряд.

Фото: UFC

СВОЯ СТАТИСТИКА

Поразительно, но Тони Фергюсон думает, что мы не умеем пользоваться статистикой и зачем-то ее изменил, добавив четыре победы и убрав одно поражение. Конечно, может это какие-то бои на закрытых турнирах о которых нет информации, что сомнительно и даже смешно. В общем, Тони продолжает испытывать последствия нокаута и писать такую вот ерунду.

ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС

Еще одна глупость, парни оттуда бьют гораздо сильнее легковесов, а это означает, что Фергюсона снова нокаутируют, поэтому он находится в тупике.

В настоящей статистике Тони Фергюсона двадцать пять побед и семь поражений.