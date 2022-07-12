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Ох уж эти нокауты… Тони Фергюсона снова понесло

Легковес UFC Тони Фергюсон продолжает смешить публику своими странными заявлениями.
Ох уж эти нокауты… Тони Фергюсона снова понесло
12 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Тони Фергюсона

Тони Фергюсон стал понимать, что сгонка веса в таком возрасте не проходит без последствий и готов подняться на категорию выше, но может и остаться в легком весе:

«Пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим? Легкий и полусредний вес. 29-6. Самая длинная победная серия в истории легкого дивизиона UFC – 12».

Парень точно стремится к увольнению из UFC, забыв напомнить, что проиграл четыре боя подряд.

Фото: UFC

СВОЯ СТАТИСТИКА

Поразительно, но Тони Фергюсон думает, что мы не умеем пользоваться статистикой и зачем-то ее изменил, добавив четыре победы и убрав одно поражение. Конечно, может это какие-то бои на закрытых турнирах о которых нет информации, что сомнительно и даже смешно. В общем, Тони продолжает испытывать последствия нокаута и писать такую вот ерунду.

ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС

Еще одна глупость, парни оттуда бьют гораздо сильнее легковесов, а это означает, что Фергюсона снова нокаутируют, поэтому он находится в тупике.

В настоящей статистике Тони Фергюсона двадцать пять побед и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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