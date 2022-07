Краснодар ждут зрелищные бои. Где смотреть турнир AMC Fight Nights 113

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

Вагабов и Бархударян планируют закатить нереальное зрелище. Оба бойца являются нокаутерами. Вагаб Вагабов — чемпион и безусловный фаворит, но совсем недавно он был нокаутирован Дмитрием Кудряшовым в боксерским поединке, а это значит, что Давид Бархударян получает дополнительный шанс и мотивацию. В со-главном поединке Дмитрий Бикрев будет защищать титул AMC Fight Nights в полусреднем весе, а его соперником станет белорусский ударник Руслан Колодько. Бикрев планирует завершить свою карьеру и ему важно уйти из спорта на победной ноте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ AMC FIGHT NIGHTS 113

Турнир AMC Fight Nights 113 пройдет 15 июля в Краснодаре. Событие начнется в 18:00 по московскому времени.

Полная трансляция турнира будет показана на телеканале «Матч! Боец», а поединки основного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

ОСНОВНОЙ КАРД ТУРНИРА AMC FIGHT NIGHTS 11

Вагаб Вагабов vs Давид Бархударян (полутяжелый вес)

Дмитрий Бикрев vs Руслан Колодько (полусредний вес)

Анатолий Кондратьев vs Магеррам Гасанзаде (наилегчайший вес)

Александр Гребнев vs Кирилл Крюков (полусредний вес)

Нам остается только насладиться очередным ярким турниром промоутерской компании AMC Fight Nights, который пройдет в столице Кубани и обещает быть весьма жарким.