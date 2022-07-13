В бой идет ВДВ. Где смотреть турнир Top Dog FC 15

Top Dog продолжает систематически радовать нас турнирами с очень зрелищными поединками и непредсказуемыми результатами.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР TOP DOG FC 15

Прямой эфир турнира обеспечит телеканал «Удар». Трансляция начнется 16 июля в 19:00 по московскому времени.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТЕЛЕКАНАЛ «УДАР»:

Яндекс Спорт;

Ростелеком;

Платформа Wink;

Кинопоиск HD.

ГЛАВНЫЕ БОИ ВЕЧЕРА

В главном бою вечера встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, данный поединок будет носить претендентский характер.

Со-главным событием вечера станет противостояние между экс-чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Фёдоровым (6 побед и 2 поражения) и обладателем перстня «Нокаут года - 2021» Марселем Хановым (3 победы и 1 поражение). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

В третьем по важности поединке сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG. Бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула сразится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой «Урагана» раздельным решением судей. Реванш должен расставить все на свои места.

Также в мэйн-карде, Евгений «Шиша» Шишков (2 боя и 2 досрочные победы) будет драться с бывшим претендентом на перстень TOP DOG в легком весе Алексеем «Мельником» Мельниковым (5 побед и 3 поражения)