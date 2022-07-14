Диаз снова недоволен Хабибом и хочет уйти из UFC

О ВКЛЮЧЕНИИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА В ЗАЛ СЛАВЫ UFC

«Кого Хабиб победил в титульных боях? Он получил Дастина Порье и Джастина Гэйджи. Он побеждал их одним и тем же способом. Это похоже на то, что ты никуда не годишься. Ты напуганный боец, все время боялся драться, а теперь ты в Зале славы? Я этого не понимаю…»

О ЖЕЛАНИИ ПОКИНУТЬ UFC

«Они не хотят, чтобы я расторгал контракт, и они держат меня этими условиями. Они держат меня в заложниках, я хочу уйти. Это было моей целью с тех пор… Я не знаю, в каком это было году? Но в тот год, когда я дрался с Беном Хендерсоном. Они мне никого не предлагали. Я просил разных соперников. Я нахожусь на том этапе в своей карьере и жизни, когда мне больше не нужны деньги. Я просто хочу уйти».

Фото: Соцсети Нейта Диаза

О ПОЕДИНКЕ С ХАМЗАТОМ ЧИМАЕВЫМ

«Я просил бой с Люке, с Фергюсоном, я назвал 4-5 имен, но так и не получил ответа от UFC. Я отказался только от боя с Чимаевым, и это единственный бой, который мне предложили. Почему они предложили мне именно этот бой? Чтобы я помог им создать еще одну звезду, как делал это в прошлом. Все, с кем я дрался, потом дрались за титул. Я сделал Масвидаля, вернул его к жизни в тот момент, когда он был в одном шаге от завершения своей карьеры».

Нейт Диаз в последнем поединке уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В его статистике двадцать три победы и тринадцать поражений.