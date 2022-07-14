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В UFC анонсировали состав команды на ближайшие турниры

В UFC рассказали о команде организации, которая будет работать на летних турнирах.
В UFC анонсировали состав команды на ближайшие турниры
14 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Даниэля Кормье

У UFC очень насыщенный график, турниры идут каждую неделю. Сегодня мы расскажем о команде, которая будет работать на ближайших ивентах

АНАЛИТИКИ

Телеведущий Дэн Хелли возглавит аналитический стол, а экс-боец Майкл Кьеза и тренер Дин Томас будут помогать ему анализировать происходящее в октагоне.

Соцсети Майла Кьеза

РЕПОРТЕР ЗА КУЛИСАМИ

Ветеран-корреспондент UFC Меган Оливи будет работать за кулисами и брать интервью у победителей, а еще расскажет о главных новостях организации.

Соцсети Меган Оливи

РИНГ-АНОНСЕР

Брюс Баффер — бессменный голос UFC продолжит радовать нас и на предстоящих турнирах.

UFC

КОММЕНТАТОРСКАЯ КОМАНДА У КЛЕТКИ

Джон Аник будет основным комментатором на предстоящих летних ивентах UFC. С ним в паре будет член Зала славы UFC Даниэль Кормье и отставной легковес Пол Фелдер.

источник: «Советский спорт»
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