В UFC анонсировали состав команды на ближайшие турниры

У UFC очень насыщенный график, турниры идут каждую неделю. Сегодня мы расскажем о команде, которая будет работать на ближайших ивентах
АНАЛИТИКИ
Телеведущий Дэн Хелли возглавит аналитический стол, а экс-боец Майкл Кьеза и тренер Дин Томас будут помогать ему анализировать происходящее в октагоне.
РЕПОРТЕР ЗА КУЛИСАМИ
Ветеран-корреспондент UFC Меган Оливи будет работать за кулисами и брать интервью у победителей, а еще расскажет о главных новостях организации.
РИНГ-АНОНСЕР
Брюс Баффер — бессменный голос UFC продолжит радовать нас и на предстоящих турнирах.
КОММЕНТАТОРСКАЯ КОМАНДА У КЛЕТКИ
Джон Аник будет основным комментатором на предстоящих летних ивентах UFC. С ним в паре будет член Зала славы UFC Даниэль Кормье и отставной легковес Пол Фелдер.
источник: «Советский спорт»