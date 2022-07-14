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Вахитова уволили из Glory из-за российского паспорта

Месяц назад стало известно, что международная лига Glory, которая проводит поединки по правилам кикбоксинга, уволила всех представителей России. Одним из них стал чемпион организации в полутяжелом весе Артем Вахитов.
Вахитова уволили из Glory из-за российского паспорта
14 июля 2022 16:32
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Артема Вахитова

«Узнал о своем увольнении из социальных сетей. Это крайне неуважительно. В других организациях, вроде UFC или Bellator, а также ассоциации бокса не увольняли российских бойцов. Неправильно так поступать.

Я не высказываю свое мнение, я не политик, а спортсмен. Считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Россия – это моя родина. Я горжусь тем, что родился в России. У меня есть русские и украинские друзья. Мы продолжаем общаться, никаких проблем. У нас хорошие отношения: мы переписываемся, вместе спаррингуем, тренируемся. Каждый боец должен иметь право выходить на бой под своим флагом. Ты должен представлять свою страну.

С Glory покончено. Я никогда не буду работать с ними. Я – русский, и в этом нет ничего постыдного» – рассказал Вахитов в интервью Sports Illustrated.

Фото: соцсети Артема Вахитова

Напомним, что месяц назад из Glory были уволены все граждане Российской Федерации. Организация объяснила свой поступок, опубликовав пресс-релиз:

«В связи со спецоперацией Российской Федерации на Украине, которую осуждает Glory, организация столкнулась с рядом препятствий, которые сделали невозможным проведение поединков для российских спортсменов, включая логистические запреты, проблемы безопасности, блокировку денежных переводов в условиях мировых финансовых санкций против России, а также нежелание соперников соревноваться с россиянами.

Нам бы хотелось глубоко поблагодарить российских спортсменов в эти непростые времена за сотрудничество и историческое выступление в нашей лиге. Мы ценим их как спортсменов, конкурентов и друзей, и эта вызывающая сожаление ситуация – не их вина, но и не наша тоже. Мы уважаем их карьеры и преданность спорту. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться организовать для них различные поединки. Но проблемы реального мира в нынешних условиях непреодолимы».

источник: «Советский спорт»
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