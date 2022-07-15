Поп-мма промоушен «Наше дело» опубликовал очередную бойцовскую конференцию

Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск конференции «Наше дело»:
Конфликт Жени Ершова и Михаила «Лев Против» Лазутина всё больше накаляется, а появление в студии Назира «Волейболиста» Кишукова привело к потасовке с Ершовым.
Корней Тарасов представил настоящее шоу в студии «Нашего дела», а развитие конфликта с «Пограничником» всё ближе подходит к развязке в октагоне, однако без драк Артема и Корнея Тарасова с Михаилом «Пограничником» не обошлось.
КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА:
Фарид Ядуллаев - Эдуард Кузьминов
Лев Против - Женя Ершов
Корней Тарасов - Михаил «Пограничник» Карацюпа
Али Мардалиев - Шамиль Солтанбеков
Жора Саркисян - Николай Савилов
Сурен Петросян - Ахад Тураев
В новом выпуске «Нашего дела» вы увидите:
Обсуждение главного боя карда Ядуллаева Фарида и Эдуарда Кузьминова переросло сразу в несколько драк в студии, где даже задели ведущего. Шамиль Солтанбеков и Алисафа Мардалиев готовы устроить жаркий бой в клетке.
В студию «Нашего дела» пришел брат Алишера, Макс Моргенштерн для обсуждения боя с Вадим Вадимычем, что привело к очередной драке. Но Вадим Вадимыч на этом не остановился, сделав оригинальный подарок Мураду Легенде, что также закончилось потасовкой в зале.
Иван «Панчер» Майданчук и Николай Савилов примирились, не дойдя до клетки октагона, однако бой между Майданчуком и Назиром «Волейболистом» всё ещё может состояться.