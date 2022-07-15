Поп-мма промоушен «Наше дело» опубликовал очередную бойцовскую конференцию

Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск конференции «Наше дело»:

Конфликт Жени Ершова и Михаила «Лев Против» Лазутина всё больше накаляется, а появление в студии Назира «Волейболиста» Кишукова привело к потасовке с Ершовым.

Корней Тарасов представил настоящее шоу в студии «Нашего дела», а развитие конфликта с «Пограничником» всё ближе подходит к развязке в октагоне, однако без драк Артема и Корнея Тарасова с Михаилом «Пограничником» не обошлось.

КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА:

Фарид Ядуллаев - Эдуард Кузьминов

Лев Против - Женя Ершов

Корней Тарасов - Михаил «Пограничник» Карацюпа

Али Мардалиев - Шамиль Солтанбеков

Жора Саркисян - Николай Савилов

Сурен Петросян - Ахад Тураев

В новом выпуске «Нашего дела» вы увидите:

Обсуждение главного боя карда Ядуллаева Фарида и Эдуарда Кузьминова переросло сразу в несколько драк в студии, где даже задели ведущего. Шамиль Солтанбеков и Алисафа Мардалиев готовы устроить жаркий бой в клетке.

Фото: Промоушен «Наше дело»

В студию «Нашего дела» пришел брат Алишера, Макс Моргенштерн для обсуждения боя с Вадим Вадимычем, что привело к очередной драке. Но Вадим Вадимыч на этом не остановился, сделав оригинальный подарок Мураду Легенде, что также закончилось потасовкой в зале.

Иван «Панчер» Майданчук и Николай Савилов примирились, не дойдя до клетки октагона, однако бой между Майданчуком и Назиром «Волейболистом» всё ещё может состояться.