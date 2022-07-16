Вагабов снова победил. Результаты турнира AMC FIGHT NIGHTS 113

Судейский скандал
В со-главном событии турнира состоялся поединок между Дмитрием Бикревым и Русланом Колодко. Бой прошел все отведенные пять раундов, бойцы дрались в стойке. Судьи присудили победу Бикреву, среди болельщиков сразу оказалось много недовольных, которые стали говорить, что Колодко засудили, считая, что чемпион забрал лишь один раунд, но результат остается результатом. Дмитрий Бикрев в очередной раз защитит титул AMC FIGHT NIGHTS в полусредней весовой категории.
Победа Вагабова
В главном бою вечера никаких сенсаций не случилось, но до боя Бархударяну давали немало шансов. Давид откровенно избегал размена и не хотел зарубаться с действующим чемпионом. Кульминация наступила в четвертом раунде, когда Вагабов пробил очередной лоу-кик и травмировал ногу претендента, а потом приступил к добиванию. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут. Вагаб Вагабов защитил титул организации в полутяжелом весе.
Технические результат турнира AMC FIGHT NIGHTS 113
Вагаб Вагабов – Давид Бархударян. Вагабов одержал победу техническим нокаутом чествертом раунде
Дмитрий Бикрев – Руслан Колодко. Бикрев одержал победу раздельным решением судей
Анатолий Кондратьев – Магеррам Гасанзаде. Кондратьев одержал победу единогласным решением судей
Кирилл Крюков – Александр Гребнев. Гребнев одержал победу единогласным решением судей
Исмаил Мусукаев – Анвар Магомадов. Мусукаев одержал победу единогласным решением судей
Андрей Тумашев – Гаджимурад Абуев. Абуев одержал победу единогласным решением судей
Юрий Ярмоленко – Амазасп Мартиросян. Ярмоленко одержал победу болевым приёмом на ногу во втором раунде