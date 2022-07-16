Хирамагомедов против Ермекова. Где смотреть турнир Eagle FC в Казахстане.

Главный бой

Гамзат Хирамагомедов уже побеждал Даурена Ермекова по правилам любительского ММА, но сейчас их реванш пройдет по профессиональным правилам. Победитель станет обладателем временного титула Eagle FC в среднем весе.

Где смотреть

Прямой эфир совместного турнира Eagle FC и Naiza будет доступен на онлайн-платформе FLX Cast и на Naiza TV. Все поединки можно посмотреть абсолютно бесплатно. Начало трансляции в 17 часов по московскому времени.

Результаты взвешивания и состав участников турнира

Средний вес: Даурен Ермеков (83,9 кг) vs Гамзат Хирамагомедов

Средний вес: Мурад Абдурахманов (83,8 кг) vs Руслан Шамилов (83,9 кг)

Легчайший вес: Ренат Хавалов (61,1 кг) vs Рамазан Амаев (61 кг)

Средний вес: Шамиль Магомедов (84,4 кг) vs Игорь Свирид (84,2 кг)

Предварительный кард:

Промежуточный вес до 105 кг: Захар Рябов (104,4 кг) vs Константин Андрейцев (96,5 кг)

Средний вес: Нуцалхан Умаханов (84,1кг) vs Сергей Калинин (84,4 кг)

Промежуточный вес до 60 кг: Руслан Сариев (59,6 кг) vs Кайк Аленкар (59,9 кг)

Легчайший вес: Магомед Аль-Абдулла (62,5 кг) vs Аслан Утегалиев (61,7 кг)

Промежуточный вес до 80 кг: Рамазан Гасанов (80,3 кг) vs Насимжон Шарипов (79,6 кг)

Тяжёлый вес: Иван Романов (112 кг) vs Алан Макитов (107 кг)

Наилегчайший вес: Сыймык Элдияр Уулу (57,1) vs Болат Заманбеков (57,1 кг)

Промежуточный вес до 95 кг: Магомед Гаджиясулов (94,4 кг) vs Норик Тадевосян (94,7 кг)

Полусредний вес: Дуглас Де Оливейра (77,3 кг) vs Тамерлан Хаджимуратов (77,6 кг)

Полулёгкий вес: Бахтияр Оразгельдыев (66 кг) vs Мавлет Амиров (66,1 кг)

Средний вес: Роман Жомарт (84,5 кг) vs Жозеф Хенл (84 кг)

Легчайший вес: Годжали Джейхун (60,1 кг) vs Мейрбек Тулегенов (61,7 кг)