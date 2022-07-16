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Официально! Оливейра и Махачев сразятся за титул UFC

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев разыграют чемпионский титул UFC осенью.
Официально! Оливейра и Махачев сразятся за титул UFC
16 июля 2022 23:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ОЛИВЕЙРА СОЗРЕЛ

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра согласился на бой с Исламом Махачевым. Это выглядит довольно удивительно, но бой утвержден официально и пройдет в рамках турнира UFC 280. Этот ивент состоится в Абу-Даби.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТУРНИР В АБУ-ДАБИ ДЛЯ ИСЛАМА МАХАЧЕВА

Оливейра очень хотел биться в Бразилии, но в UFC решили иначе. В Абу-Даби у Ислама Махачева будет впечатляющая поддержка и туда прилетит большая команда болельщиков из России.

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ

Мы не раз писали, что у Оливейры фактически нет шансов, его ударная техника откровенно хуже, он не сможет перевести россиянина в партер, а в грэпплинге Махачев ему не уступает и это мягко говоря. Будем надеяться, что осенью у России появится новый чемпион UFC.

Чарльз Оливейра в последнем бою задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. На его счету тридцать три победы, восемь поражений, а один поединок завершился без объявления результата.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике двадцать две победы и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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