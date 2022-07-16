Ермеков одолел Хирамагомедова. Результаты турнира Eagle FC

Eagle FC порадовали нас очередным великолепным турниром.
Хирамагомедов против Ермекова
Гамзату Хирамагомедову не удалось повторить успех семилетней давности. Даурен Ермеков победил техническим нокаутом во втором раунде и стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе.
Технические результаты совместного турнира Eagle FC и Naize
Мурад Абдурахманов – Руслан Шамилов. Шамилов одержал победу удушающим приёмом в первом раунде
Ренат Хавалов – Рамазан Амаев. Хавалов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде
Шамиль Магомедов – Игорь Свирид. Магомедов одержал победу техническим нокаутом в в первом раунде
Константин Андрейцев – Захар Рябов. Андрейцев одержал победу единогласным решением судей
Сергей Калинин – Нуцалхан Умаханов. Калинин одержал победу единогласным решением судей
Сиймык Элдияр уулу – Болат Заманбеков. Замамбеков одержал победу удушающим приемом во втором раунде
Магомед Гаджиясулов – Норик Тадевосян. Гаджиясулов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде
Дуглас Рибейро – Тамерлан Хаджимурадов. Рибейро одержал победу техническим нокаутом во втором раунде
Мавлет Амиров – Бахтияр Оразгельдыев. Оразгельдыев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде
Роман Жомарт – Джозеф Хенли. Хенли одержал победу удушающим приёмом во втором раунде