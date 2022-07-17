Салихов в нокауте, а Тейт снова уступила. Результаты турнира UFC on ABC 3

Тейт проиграла Мерфи

Миша Тейт потерпела второе поражение кряду. Бой прошел при тотальной доминации Лорен Мерфи, которая одержала победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Поражение Салихова

Россиянин прервал победную серию, которая состояла из пяти поединков. Во втором раунде Муслим Салихов оказался зажатым у сетки, а Ли Джинлианг нанес амплитудный удар через руку, который и стал решающим. Китайский спортсмен победил техническим нокаутом.

Главный бой

Все произошло быстро! Яир Родригес нанес удар снизу, который пришелся точно в подбородок Байана Ортеги, символическое добивание и победа техническим нокаутом.

Технические результаты турнира UFC on ABC 3

Предварительные поединки:

Эмили Дюкоти победила Джессику Пенн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Дастин Стольцфус победил Дуайта Гранта единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Дастин Джейкоби нокаутировал Да Ун Джанга в первом раунде;

Билл Алджео победил Герберта Бёрнса техническим нокаутом во втором раунде ;

Рики Симон победил Джека Шора удушающим приёмом во втором раунде ;

Пунахэле Сориано нокаутировал Дальчу Лунгиамбулу во втором раунде.

Главные бои:

Лорен Мёрфи победила Мишу Тэйт единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Шейн Бургос победил Чарльза Жордена большинством судейских голосов (29-28, 29-28, 28-28);

Мэтт Шнелл победил Су Мудаэржи удушающим приёмом во втором раунде;

Ли Джинглианг победил Муслима Салихова техническим нокаутом во втором раунде;

Аманда Лемос победила Мишель Уотерсон-Гомез удушающим приёмом во втором раунде.

Главный бой вечера:

Яир Родригез победил Брайэна Ортегу техническим нокаутом в первом раунде.

Бонусы:

Лучший бой вечера – Мэтт Шнелл vs Су Мудаэржи;

Лучшее выступление вечера – Аманда Лемос, Ли Джинглианг, Билл Алджео, Дастин Джейкоби и Рики Симон