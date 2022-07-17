Top Dog организовал очередной зубодробительный турнир на голых кулаках

16 июля на арене Vegas City Hall в Москве состоялся турнир TOP DOG FC 15.

В главном бою вечера сразились два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Поединок продлился все три раунда и закончился вничью. Примечательно, что и для Туйнова, и для Шелеста данный бой стал первым в карьере, который продлился все раунды (до этого поединка Туйнов имел в активе 2 боя - 2 победы нокаутом, а Шелест был дебютантом лиги).

В со-главном бою обладатель перстня за «Лучший нокаут года» Марсель Ханов победил бывшего чемпиона в среднем весе Макса «ВДВ» Федорова единогласным решением судей. Для Ханова это первая победа, которая дошла до судейского решения.. Ранее он побеждал только нокаутами.

Третий по важности бой между двумя бывшими претендентами на перстень Валерием Заботиным и Денисом «Ураганом» Дулой завершился вничью. Для спортсменов это была вторая очная встреча - в первом бою раздельным решением судей победил Дула.