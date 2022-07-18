Нужно ли Тейт продолжать карьеру?

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЛОРЕН МЕРФИ

После проигрыша Кетлин Виейра перед Мишей Тейт открылась проблема веса. Она поняла, что нужно спуститься на категорию ниже, а иначе ее соперницы выглядят слишком габаритно. Дебют в наилегчайшей весовой категории тоже не удался, Лорен Мерфи — опытная и очень неудобная соперница, которая смогла полностью переиграть Тейт. Миша получила несколько серьезных гематом и рассечений и уступила единогласным решением судей.

Фото: официальный сайт UFC

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Конечно, Миша Тейт продолжит драться, но нужно ли это делать? Ее возвращение в спорт себя не оправдало, сейчас ей уже тридцать пять лет и ее бойцовские навыки стали несколько слабее. Плюс, ММА — это спорт, который никогда не стоит на месте. Тейт давно просчитали, знают ее сильные и слабые стороны. Она еще одержит победы, но они будут чередоваться с поражениями и травмами. Миша Тейт — легендарная спортсменка, но она может развиваться не только в спорте. После завершения карьеры она находилась на должности вице-президента ONE FC, достигнув там внушительных результатов. Никто не говорит, что ей нужно отойти от ММА, но у каждого спортсмена есть пример Даниэля Кормье, который завершил карьеру, но является неотъемлемой частью UFC. Думается, что по такому пути должна пойти и Миша Тейт.

В статистике Миши Тейт двадцать побед и девять поражений.