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Джейк Пол недоволен Даной Уайтом и требует освободить Нейта Диаза от контракта с UFC

Блогер и боксер Джейк Пол продолжает воевать с Даной Уайтом и выражает свое недовольство политикой руководства UFC.
Джейк Пол недоволен Даной Уайтом и требует освободить Нейта Диаза от контракта с UFC
19 июля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джейка Пола

Джейк Пол продолжает активно наезжать на Дану Уайта и компостировать ему мозги:

«Дана «Какашка» Уайт унижает Нейта Диаза во всех СМИ, а затем в частном порядке становится на колени, умоляя Нейта остаться в UFC, чтоб Диаз попытался возродить проект Конора Макгрегора. Встань на колени и посыпь свою старую голову пеплом».

ПОЛ ХОЧЕТ ДРАТЬСЯ С ДИАЗОМ

Все очевидно! Джейк Пол решил, что ему нужно драться с Нейтом Диазом, создается впечатление, что и «Стоктонский Гангстер» не против такой ситуации. Они будут драться по правилам бокса, а не ММА. Диаз всячески пытается уйти от контракта с UFC. Давайте будем максимально объективны — время Диаза давно ушло, но деньги нужны всегда, сейчас он выбрал для себя наиболее легкий путь, который его озолотит.

РЕЗУЛЬТАТ ПОДОБНОГО «ПОЕДИНКА»

Для определения результата не нужно быть экспертом. Диаз идет не драться, а просто упасть в нокаут, а потом встать и сказать, что Джейк Пол его переиграл, попросить реванш и снова упасть! К сожалению, но других вариантов просто нет. Реальный Нейт не оставит никаких шансов Полу, но никакого реального боя там не будет!

источник: «Советский спорт»
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