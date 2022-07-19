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Этого бойца UFC готовы избить все

Американец Нейт Диаз продолжает удивлять, легенду UFC хочет побить очередной боец.
Этого бойца UFC готовы избить все
19 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

Полусредневес UFC Брайан Барберена, который идет на серии из трех побед подряд, решил содрать очередной скальп и вызвал на поединок Нейта Диаза:

«Смотрю, Диаз все ноет о том, что не может получить бой. Я готов подраться с тобой в любом весе: от полусреднего до тяжелого. Но гарантирую, ты придумаешь какую-нибудь отмазку, чтобы избежать избиения», – написал боец в своих социальных сетях.

Фото: официальный сайт UFC

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИАЗА

Диаз окончательно растерял свой бойцовский авторитет, его постоянно хотят побить, а раньше избегали поединков с ним. Форма легендарного бойца вызывает серьезные вопросы. Уже никому не известный Барберена хочет заработать себе имя на поединке с Нейтом. Американец стремится к боям с именитыми соперниками. В прошлом поединке он нокаутировал соотечественника Робби Лоулера. Согласитесь, что победа над Диазом серьезно поднимет его бойцовские позиции.

У Диаза остался один бой по контракту с UFC и его надо отрабатывать. Возможно, что Уайт удовлетворит просьбу Брайана и сведет их на одном из осенних ивентов организации.

источник: «Советский спорт»
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